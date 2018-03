Local

Erick A. Juarez |

2018-03-14

-La candidata del Verde exhortó a sus contrincantes a debatir con propuestas y soluciones

La noche de este martes, se llevo a cabo el registro de Nadia Luz María Lara Chávez como la primer mujer que se postula como candidata por el Partido Verde Ecologista (PVEM) para la Gubernatura por Morelos, en dónde llamó a sus contrincantes a debatir con propuestas y soluciones.

Fue alrededor de las 20:00 horas de este martes, cuando la candidata a la Gubernatura por Morelos, se registró ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC); en dónde exhortó a los candidatos a la gubernatura a presentar sus bienes de manera transparente; a fin de evitar candidatos amañados.

Explicó que derivado a las denotaciones y las barreras que le impusieron para lograr la candidatura para la Gubernatura por Morelos, logró llegar a registrarse, por lo que agradeció al Partido Verde Ecologista de México por abrirle las puertas a una mujer a la gubernatura por Morelos.

"Costo trabajo llegar y mucho, porqué en el camino encontré muchos obstáculos, desafortunadamente hasta el día de hoy se me concedió una licencia, no es fácil para las mujeres, ya llegamos (...)".

Lara Chávez convocó a sus contrincantes a un debate de altura y de ideas, ya que argumentó que un funcionario honesto no hace una gran fortuna, debido a que su gobierno será transparente.

"Convocó a un debate de ideas, a un debate de propuestas y de soluciones, no un debate que se pronuncien las denotaciones o culpas, Morelos eso ya no quiere, ya no lo necesitamos".