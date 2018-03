Local

Gerardo Suarez |

2018-03-14

-El Colegio Electoral las calificó de calumnias por actores externos que intentan desestabilizar a la UAEM

Tras la denuncia de consejeros estudiantiles por irregularidades y supuestas amenazas contra directivos y alumnos por parte de Israel Reyes Medina, a quien acusan de incidir en el proceso de renovación del órgano estudiantil, el colegio electoral de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, afirmó que son calumnias de actores externos quienes intentan desestabilizar a la UAEM.

Entre los señalamientos al saliente dirigente de la organización estudiantil, destacan el que pretende influir en los resultados e inclinar la balanza de la elección a desarrollarse este día en la máxima casa de estudios.

El colegio electoral de la FEUM que condenó la intromisión de aquellos que pretende desestabilizar, polarizar y seguir dividiendo a la Universidad.

Además, precisó que sus calumnias y acusaciones sin sustento deben considerarse como argumento para que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario los llame a comparecer para que fundamenten sus señalamientos y se deslinden responsabilidades con base a la legislación de la UAEM y el Código de Ética Universitario vigentes.

LO que precisa es que, históricamente la jornada electoral estudiantil ha sido abierta y transparente, en la que los medios de comunicación no necesitan acreditarse ya que como espacio público la UAEM está abierta a todos y para todos.

Manifestó que el material electoral ha sido siempre resguardado por los representantes del colegio electoral y de las planillas participantes, dando fe del proceso los directores de unidades académicas y funcionarios de la administración central.

Además, la organización estudiantil, precisó: “Responsabilizamos a este grupo de Consejeros Universitarios de cualquier acto de violencia física, verbal o psicológica, que se suscite durante la jornada electoral de este miércoles 14 de marzo de 2018”.

De igual forma, exigieron al rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán actúe en ejercicio de sus atribuciones para que los Consejeros Universitarios no se entrometan en la elección de la representación de la organización estudiantil, que pertenece no a un grupo en particular, sino a todos los estudiantes que integramos nuestra máxima casa de estudios.