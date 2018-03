Local

Yesenia Daniel |

2018-03-14

Zacatepec. El segundo de diez alcaldes de la zona sur habló finalmente luego de ser señalados por dos sicarios detenidos recientemente por su presumible vínculo con la delincuencia organizada, según lo publicó el periódico Reforma el pasado viernes. Francisco Salinas Sánchez, alcalde de Zacatepec, se mostró despreocupado del tema y declaró que no ha sido mandado citar para declarar.

El lunes pasado, el alcalde de Tlaltizapán, David Salazar Guerrero, dio su versión sobre este señalamiento, y dijo que él seguiría trabajando por su municipio.

Ayer tocó el turno al alcalde de Zacatepec, quien también consideró que la publicación de los testimonios de los sicarios detenidos hace un año, forma parte de una estrategia política, aunque no dio más detalles.

“Esa nota salió hace un año y la Fiscalía General del Estado nos mandó llamar, comentamos lo que sabíamos y recuerden que eso fue una investigación, se lo vamos a dejar a la Fiscalía, a la gente que sabe de esto, y que bueno, no podemos irnos a lo que dice solamente un delincuente que hasta de campañas habló, que pagaron campañas, bueno, hay que preguntarle al dirigente del partido, a lo mejor fue a ellos porque a mí no me tocó nada (…) yo lo único que voy a hacer es seguir trabajando para nuestro pueblo. No he podido hacer un amparo porque no me han hecho nada de denuncia, ni me han mandado traer”, declaró Francisco Salinas.

La nota periodística de Reforma, señala que de acuerdo a “testimonios de sicarios recientemente detenidos” del grupo criminal Los Rojos, que opera en esta entidad y que es liderada por Santiago Mazari, alias “El carrete” o “El señor de los caballos”, financió en 2015 campañas a 11 candidatos de 8 partidos en Morelos “para que ya como alcaldes, le garantizaran impunidad en sus actividades criminales”.

Entre estos alcaldes señalados están Alfonso de Jesús Sotelo de Jojutla, David Salazar Guerrero de Tlaltizapán, Enrique Alonso de Tlaquiltenango, Francisco Salinas de Zacatepec, Dulce Medina, alcaldesa de Puente de Ixtla, Jorge Toledo de Mazatepec, César Augusto Franco de Coatlán del Río, Alberto Sánchez de Xochitepec, Jorge Miranda de Amacuzac y Francisco León y Vélez del municipio de Miacatlán.