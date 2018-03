Justicia

| Pancho Rendón

2018-03-14

Rumores sobre arribo del cártel del “Chapito” Guzmán

Hoy en día la sicosis se ha apoderado de la sociedad mexicana y, Morelos no está exento del miedo que le ocasionan las muchas ejecuciones diarias que se perpetran a cualquier hora del día, de la noche, en zona rural o en el centro de ciudades importantes, lo mismo un rico que un pobre.

Esto viene a colación por los mensajes que circulan en las redes sociales en Morelos, a donde alguien revela una lista, nombres, apodos, santo y seña de los narcos que operan principalmente en el municipio de Zapata, bajo amenaza de ejecuciones, de los cuales cita: “Jr tenemos ubicados a 15 mocosos del municipio de Emiliano Zapata sabemos en qué carros andan sabemos que andan armados y Con quién andan y que son sicarios uno de ellos trae un focus 2004 color azul con placas de Guerrero”.

Añade el texto: “ Una Patriod 2012 con placas de Morelos; Una suburban 2014con placas de Guerrero, sabemos dónde andan y donde estudian también vamos por los de zapata la modesto la calera la tres de mayo vamos por los de pinos cartolandia el capiri por Lomas sur también temixco , la barona altavista la unidad la Carolina”.

Ahí está el detalle, sí saben a dónde andan y “estudian”, pues no tiene que caso usen las amenazas cibernéticas, si de verdad se van a enfrentar a ellos que vayan y los encaren.

Continúa el texto: “Por secuestradores, también ya sabemos quién reparte la droga, Llegó la cacería de mugrosos pónganseme vergas que no estamos jugando a toda la comunicada después de las 10:00 serán levantados todos aquellos que anden escuchado corridos o con vidrios polarizados de las 12:00 en adelante ya sea caminando o en coches o camionetas serán levantados y torturados Hasta que suelten la verdad venimos por el yayos el pollo, el güero, el chino, el caguamo, por el azul por el míki el nieto, el catre el garba el flaco, por Germán y el comandante de la municipal y por más no son los únicos somos gente nueva gente del señor chapito Iván Archivaldo no tomes las cosas a la ligera ya que serán torturados y asesinados están ubicados ahora si como perra la cola entre las patas denle para al frente que no estamos jugando no queremos matar gente inocente aténganse a las consecuencias” para concluir con “TOQUE DE QUEDA”.

A lo menos no se conoce que los vende drogas, pistoleros o malandrines estudien, como cita el mensaje, aunado a lo anterior, el que elaboró la amenaza cibernética se contradice porque afirma tener ubicado a sus rivales, entonces no tiene caso hacer público el caso.

Sea una vacilada o no, supuestamente la policía preventiva de Alberto Capella ya no hace su trabajo de prevenir, sino que hay un grupo denominado “Policía Cibernética” y no se sabe a qué se dedica, porque al conocer de estas amenazas debieron haber localizado al autor de las mismas y solicitar a las redes sociales que bajen esos mensajes que solo causan más temor entre la población.

Atiende Protección Civil a motociclista y a una familia

El director de Protección Civil municipal Enrique Clemen Gallardo, dio a conocer que ayer por la mañana elementos de su corporación auxiliaron a un joven motociclista de 25 años de edad, quien al momento de conducir su máquina de acero sobre la calle Iguala en la colonia Teopanzolco, justo en las afueras de dicha dependencia, fue impactado por un auto, por lo que tras perder el control cayó y sufrió graves lesiones, por lo que arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes se encargaron de auxiliarlo para trasladarlo a la sala de urgencias del Hospital General “José G. Parres” de esta ciudad, donde quedó internado.

En tanto que la noche de este lunes un camión tiro una barda de siete metros y se dio a la fuga, sin embargo tras haber colapsado la barda, una piedra de siete kilos cayó encima de una vivienda que se encuentra en un desnivel y le causó lesiones a un matrimonio, a su hijo y a una mujer de la tercera edad, quienes tuvieron que ser auxiliados por paramédicos del ERUM, quienes se encargaron de auxiliarlos y debido a sus lesiones los trasladaron a la sala de urgencias del Hospital General de esta ciudad capital.