Local

Guadalupe Flores |

2018-03-13

-Registra su candidatura al gobierno del estado por el Partido Nueva Alianza, son tiempos difíciles, reconoce

-Pide un minuto de silencio por víctimas de la violencia; promete campaña con hombres y mujeres defensores de la libertad y la justicia

El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez se registró como candidato a la gubernatura por el Partido Nueva Alianza.

El catedrático hizo oficial su registro en Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), pero antes pidió un minuto de silencio por las víctimas de la violencia.

En su mensaje dijo que no será fácil, que son tiempos difíciles para el estado, pero trabajará por un Morelos con paz, con justicia, sin violencia, sin corrupción ni impunidad.

Vera Jiménez entró al salón de plenos del Impepac, al fondo se escuchó música clásica, a su lado lo acompañaban su esposa y la militancia aliancista, también el presidente estatal Nueva Alianza, Javier Bahena Cárdenas.

El ex rector anunció un movimiento denominado “La Alianza por Morelos” que se nutrirá con la tradición zapatista de justicia social y tomará la fuerza de la convicción de las mujeres y los hombres que dan su vida por un país con libertad y justicia.

“Nosotros creemos en la democracia, y la democracia no es otra cosa que construir junto con la ciudadanía el espacio público en donde se dialoga para analizar en conjunto las problemáticas y plantear de manera incluyente las alternativas de solución que mejoren la realidad diaria y la calidad de vida de la gente. Gobernar no es cumplir los caprichos personales ni familiares, no es aplicar ocurrencias para administrar la crisis” resaltó.

Vera Jiménez enfrenta un proceso judicial por supuesto enriquecimiento ilícito por más de 600 millones de pesos pero dijo “todo es un persecución política”.