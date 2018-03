Local

2018-03-13

-Pide que pongan hora, lugar y tema; dice que él sí es de Morelos y conoce al Estado y sus problemas

Jorge Meade Ocaranza, candidato del PRI a la gubernatura de Morelos retó a sus contrincantes electorales, ir al debate público, esta semana y expresó ¡¿Para ver si deberás conocen Morelos?!.

“Pongan hora, lugar y vámonos a debatir cara a cara. Que escojan el tema que sea, eso no me preocupa, yo sí soy de Morelos, conozco como nadie al Estado y los problemas reales de las personas”, dijo.

Luego de registrarse como candidato a la gubernaturita ante Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), el priísta exigió a sus adversarios “a hablar de frente y con la verdad”.

“El reto que les lanzo es simple: vamos a debatir esta misma semana. El pueblo no es tonto y sabrá elegir las mejores propuestas para Morelos. Pongan hora y lugar, espero su respuesta”, expresó.

Incluso propuso que el primer tema para el debate sea la seguridad y combate a la corrupción y pidió a los medios de comunicación organizar el debate entre los candidatos al gobierno.

Además, dijo que de ganar los comicios el 1 de julio el “reto es cambiar Morelos, he recibido la queja de los ciudadanos de que están hartos de la delincuencia, de que no haya agua y de los políticos que se roban el dinero de la gente, de que les digan mentiras, de que los gobernantes no cumplan con la ley; muchos hasta nos mienten con su residencia”.