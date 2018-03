Local

Redacción | Jorge Robles Salazar

2018-03-13

Cuautla.- Es necesario que exista un reglamento para poder regular el comercio informal en el Centro Histórico, señaló el secretario del ayuntamiento, Miguel Ángel Rodríguez Ortiz. Dijo que al no contar con un reglamento “lamentablemente no tenemos las herramientas para poder regularizar no solo el comercio informal sino también los enlonados, eso también lo tenemos que controlar”.

Manifestó que en los próximos días se sentaran con personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a fin de empezar a realizar un reglamento que les permita actuar en el rescate de la imagen urbana del Centro Histórico.

Para la ya inminente llegada de la Semana Santa, Miguel Ángel Rodríguez Ortiz detalló que la ciudad ofrecerá diversas actividades a los turistas, que van desde el llamado “Corredor Artístico” con la presentación de cantantes, músicos, “como lo hemos venido haciendo en los últimos meses”.

Recalcó que junto con el INAH van a buscar hacer un reglamento para que se pueda actuar y que se rescate el Centro Histórico. “Debemos de entender que existe un decreto en el que Cuautla está considerada como una ciudad de Monumentos Históricos, y se debe de respetar, para ello es urgente que se cree el reglamento para poder actuar y limpiar esta zona”.

Además, observó que es una situación de “estira y afloja”, en donde la autoridad municipal no ha querido usar la fuerza pública “entendemos que no podemos entender a garrotazos nos vamos a entender, el reglamento del Centro Histórico es básico para ya poder definir en qué circunstancias si se puede manejar el comercio, en qué circunstancias no, y lo mismo sucede con la publicidad”, apuntó.

El propio reglamento “nos va a dar la bases jurídicas para ya aterrizar las acciones de manera concreta, necesitamos bases reglamentarias”, aseguró el secretario del ayuntamiento.