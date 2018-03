Local

Yesenia Daniel

2018-03-13

Zona sur. Sobre los señalamientos que publicó el periódico de circulación nacional, Reforma, que de acuerdo a testimonios de sicarios del grupo criminal Los Rojos, recientemente detenidos, vincula a prácticamente todos los ediles de los municipios de la zona sur y surponiente, los señalados han guardado silencio, postergando su postura al respecto y cancelando ruedas de prensa desde el viernes, sólo el alcalde de Tlaltizapán, David Salazar Guerrero, ayer fijó una postura al respecto.

El alcalde de Tlaltizapán, David Salazar, dijo que seguirá trabajando por su municipio y exhortó a las autoridades competentes a hacer las investigaciones pertinentes y deslindar las responsabilidades que se tengan que hacer en este tema.

“En cuanto a acusaciones, siempre están acusando a uno de una manera o de otra pero aquí lo más importante que les voy a decir es que seguimos trabajando y que aquí yo no puedo desviar ni mi mente, ni mi trabajo, ni mi compromiso, ni mi responsabilidad por lo que otra gente dice, aquí seguimos trabajando y de la mejor manera, sí hay alguna acusación, porque hemos tenido de una y de otra, que las autoridades competentes en el tema, y en el nivel, y en el área que sean, hagan su función y que den resultados. Sin duda alguna ese es un tema (narcotráfico) mundial, nacional, de estado y de los municipios, no hay ningún proceso a las acusaciones”, declaró el edil quien no le dio mayor importancia al tema.

Sin embargo en los municipios de Tlaquiltenango, Jojutla y Zacatepec –que conforman la zona sur del estado, junto con Tlaltizapán y Puente de Ixtla-, se tenían programas ruedas de prensa ayer, mismas que fueron canceladas.

Sobre el municipio de Puente de Ixtla y Amacuzac, derivado de hechos delictivos delicados y por cuestión de seguridad de los propios reporteros, éstos municipios prácticamente no se visitan al considerarlos peligrosos para el ejercicio de la libertad de expresión.

En la nota periodística que publicó el periódico Reforma el pasado viernes 9 de marzo, se señala que de acuerdo a testimonios de sicarios recientemente detenidos del grupo criminal Los Rojos, que opera en esta entidad y que es liderada por Santiago Mazari, alias “El carrete” o “El señor de los caballos”, financió en 2015 campañas a 11 candidatos de 8 partidos en Morelos “para que ya como alcaldes, le garantizaran impunidad en sus actividades criminales”.

Entre estos alcaldes señalados están Alfonso de Jesús Sotelo de Jojutla, David Salazar Guerrero de Tlaltizapán, Enrique Alonso de Tlaquiltenango, Francisco Salinas de Zacatepec, Dulce Medina, alcaldesa de Puente de Ixtla, Jorge Toledo de Mazatepec, César Augusto Franco de Coatlán del Río, Alberto Sánchez de Xochitepec, Jorge Miranda de Amacuzac y Francisco León y Vélez del municipio de Miacatlán.