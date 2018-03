Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-03-13

ZACATEPEC, MOR.- Los Corachivas enfrentarán a lo que queda de los Panzas Verdes del León, en cuartos de final del insulso torneo de Copa, en el estadio del ingenio, en duelo que debe ser para los locales, dado que el rival presentará a sus suplentes, y si ya los pocos titulares que quedan, tras una serie de lesiones de elementos importantes, están fuera de la lista de los mejores del fútbol nacional, los suplentes andan peor, y no será nada extraño que se juegue con novatos, con sus fuerzas básicas en este partido.

En la jornada sabatina se vio a los verdes arrastrar la cobija frente a las águilas del América en juego oficial, y aunque no se recibió la goleada, fue más bien por errores de los amarillos que por aciertos propios, y no se olvida que el primer tanto fue errores grave del portero, y el segundo fue un disparo de fuera del área, pero no se generaron ocasiones para responder, si acaso una escapada del Chapo que, seguramente, no estará en el cotejo de copa, dado que no se quiere arriesgar a nadie a una lesión, porque son tantos que uno más que vaya al hule, sería catastrófico, y es que ya se debe mirar hacia el porcentaje porque si siguen los descuidos las cosas se van a dificultar sustancialmente

Frente al Pachuca se ganó en penales

Como para conocer la real dimensión de los Tuzos del Pachuca, a quienes los verdes derrotaron en penales, después del 1-1, apenas en la jornada sabatina, en el estadio Azul, los Cementeros del Cruz Azul les endilgaron el 5-0, y con titulares, porque ante los pupilos del nieto de Leaño se les dejó jugar a los reservistas y a los veteranos, y dieron guerra a los locales, lo que sitúa el éxito del equipo de Corachivas en su dimensión real de lo que es el torneo de Copa que a nadie le interesa, y la muestra es que se utiliza a los suplentes, y lo hacen en la categoría superior, pero igual en la liga de ascenso, lo que se acepta, se ve natural, y así será si no se hacen cambios sustanciales al certamen, y uno de ellos es obligar a incluir un mínimo de titulares, lo que se mediría con los minutos que se tienen en el terreno de juego en el torneo de liga, pero en el fútbol nacional uno de los deportes favoritos es la simulación, y como el público se cree todo, es fácil que se retrate en las tribunas, aunque lo que ve es algo parecido al fútbol que por acá se vive.

Jornada completa

En cuanto a la jornada que se vivirá en el torneo de Copa, en los cuartos de final, el 11 de los Corachivas del Atlético Zacatepec se verá las caras con lo que queda de los Panzas Verdes del León hoy martes, y a las 21, el mismo día, los Santos de Torreón le harán los honores a los Gallos Blancos del Querétaro que dejaron al margen a los Rayados del Monterrey que están cada vez peor, y ya ni en la liga están respondiendo.

Para el miércoles se sostendrán otros dos encuentros, porque se ha de saber que los que mandan en el fútbol nacional son las televisoras y por eso tienen a sus empleados en las oficinas de la Federación mexicana de Fútbol, y a las 19 horas los Cafetaleros de Tapachula se verán las caras con los Diablos Rojos del Toluca que en la dominical se llevaron el triunfo sobre los Pumas de la Universidad 1-0, y a las 21, los Pumas de la Universidad que están cada vez en peores condiciones sobre los Hidrorrayos del Necaxa, en un duelo para valientes, para ver quién se atreve a ir al estadio para ver este juego de dos cuadros que están fuera de la zona de calificación y que no tienen remedio.

El ganador de los chiapanecos y los tolucos se medirá Copn Corachivas en semifinales del evento, y la otra semifinal será entre los ganadores de los escuadrones que están en la máxima categoría, es decir, Santos Laguna, Gallos Blancos del Querétaro, los Pumas de la Universidad y los Hidrorrayos del Necaxa, y de todos, el único que va bien en la liga es el 11 de los Diablos Rojos del Toluca, al igual que el Santos, pero los demás, en la calle de la amargura, como en el caso de los felinos, a los que ya se les hacía campeones, en las apologías acostumbradas de las televisoras que inventan héroes y hacen del fútbol un producto nacional como el circo de Roma y ahora circo azteca.