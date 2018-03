Cultura

Alejandro Cruz Solano

2018-03-13

Las redes sociales son un espacio virtual donde se le da sentido a lo que una comunidad comparte sobre un aspecto de la realidad. Lo político, es un tema de esos aspectos de la realidad que la comunidad le ha dado un significado, sin que eso implique que tiene un conocimiento como tal en sentido estricto, es muchas veces una opinión por el hecho de ser partícipes en la red. La imagen de un candidato sea del partido que sea incrustado ya en la imaginación popular despierta un sinfín de reacciones que se traducen en expresiones emocionales, de burla, agresión, aprobación, animadversión, simpatía, etc. Por ejemplo, cuando uno revisa las redes es inevitable que deje de pasar inadvertido los memes, los chistes, las agresiones; esos elementos constituyen unidades de información que adquieren un significado y que, bajo códigos de lenguajepueden revelarse como agresivos y atentatorios contra la persona. El riesgo pues, es que cuando alguien revela algo de su intimidad en las redes sociales siempre se expone a hacer ostentible deseos y debilidades; he visto casos de candidatas mujeres expuestas a los prejuicios sexistas como si la democracia solo tuviera sentido en una candidatura de hombres y no de mujeres. La violencia en las redes sociales puede expresar dos cosas, la primera que es un instrumento explicito que se manifiesta a través del lenguaje y que aparece de múltiples formas en las redes sociales. Pero una segunda explicación, revela que su punto de referencia está en el conflicto, fundamentado en la estructura social; es decir, el modo en que se establecen las relaciones sociales entre el poder y lo social, entre el control y la subordinación. Si observamos atentamente, veremos que lo que existe es un enojo, algo expresa en ese enojo que tiene que ver con las condiciones sociales, la calidad de vida, la forma en como el poder está deteriorando esa relación social entre gobernantes y gobernados. Pareciera que la antinomia (que significa la oposición entre dos fenómenos) es que, mientras la clase política tiene una tendencia regresiva en la consciencia social (veamos los casos de corrupción que han hundido al país, los escándalos de políticos involucrados en el crimen organizado, la cínica y desvergonzada respuesta ante problemas sociales, etc.), la sociedad en su conjunto tiende cada día hacer conciencia y evoluciona hacia formas de desideologización lo que le despierta una violencia cada día más abierta que se justifica o intenta neutralizar las figuras de los candidatos políticos que se exhiben a través de los medios visibles. También la violencia puede constituir una herramienta de legitimación dela clase política para justificar acciones que oculten algo que no pueda ser revelado. Las relaciones entre la clase política y sus gobernados van a constituir siempre un conflicto que derivara en violencia, las razones es que, son relaciones de poder. Pero no me parece que sea el poder la razón de la violencia sino las contradicciones sociales, eso lo hemos visto manifestado actualmente en el imaginario social mexicano cuando vemos ese enojo expresado en los distintos medios, condición que no se ha vuelto en movilizaciones sociales dado que se el sistema político tiene legitimado en el aparato electoral su fórmula para descargar el enojo, aparato que tampoco tiene legitimidad dado el control que se ejerce sobre él. El punto ciego de la violencia pues, es no reconocer que mientras existan contradicciones sociales (un país donde hay cada vez más ricos y también muchos pobres, donde unos comen y otros no, mientras siga siendo un país lleno de injusticias, entre otros) vamos a tener o estar en la zona de riesgo, condición que puede generar en un estallido social y el Estado legitime el uso de la violencia negando la naturaleza de esas contradicciones sociales.