Local

Promete gobierno estatal revisar casos de damnificados no considerados por Sedatu

Yesenia Daniel |

2018-03-12

Jojutla. El Ejecutivo del estado instaló una mesa de atención en Jojutla para revisar los casos no reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu), e incluso los que se quedaron fuera del apoyo, esto a raíz de la visita de la titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y la acusación de que el gobierno estatal no había aportado un sólo peso para los beneficiarios del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

La instalación de la mesa de atención en Jojutla de parte del programa Unidos por Morelos, es en respuesta a los acuerdos pactados entre gobierno federal, estatal y municipal con los habitantes del municipio de Jojutla, que por seis días tomaron las instalaciones de la delegación de Sedatu en Cuernavaca, y bloquearon la autopista del Sol, ante la falta de cumplimiento de los gobierno federal y estatal para entregarles el resto del apoyo para reconstrucción de vivienda.

En la visita que hizo Rosario Robles Berlanga a Morelos, reveló que es el Gobierno del Estado quien no había aportado su parte de los recursos para las familias damnificadas.

Por lo que este sábado y cumpliendo los acuerdos alcanzados, el coordinador operativo Unidos por Morelos, Alexis Ayala Gutiérrez, dijo que su papel será revisar los casos calificados como “malos” por Sedatu, que ya no van a tener un cambio de estatus de Fonden –de parcial a total-, e incluso los que se quedaron fuera de los apoyos, y que la única opción será entrar al programa Unidos por Morelos.

“Hasta el momento el censo cerró y no ha ingresado un caso nuevo, Jojutla es una petición a raíz de lo que se suscitó que estamos buscando una solución para ellos. Nos comprometimos a que cualquier mala calificación de Sedatu, Unidos por Morelos va a dar el complemento siempre y cuando cumpla con el expediente que es el que las reglas de operación nos pide, y éste es que valide Obras Públicas del estado si el daño es total y si es total los 105 mil pesos que Fonden no les dio nosotros lo completaríamos para que a través de las fundaciones puedan construir su vivienda y no se queden sin ningún apoyo”, declaró el titular del programa Unidos por Morelos.

Como parte de esos acuerdos, el gobierno del estado pagará a más tardar el 16 de marzo, 30 mil pesos para cada uno de los beneficiarios cuya vivienda está clasificada como pérdida total, y a finales del mes de marzo el gobierno federal depositará otros 30 mil pesos, con lo que aseguraron, se completará el apoyo de los 120 mil pesos.