Local

Yesenia Daniel |

2018-03-12

Jojutla. La Cruz Roja Mexicana inició la colecta anual y los lugares en donde estarán los voluntarios pidiendo la aportación de la población civil serán en casetas y centros comerciales, y no en las calles o cruceros para evitar exponer a los jóvenes, a incidentes de inseguridad.

La colecta inició el pasado 23 de febrero y tiene como meta la recaudación de 5.5 millones de pesos con el lema “Necesitamos de tus manos para poder seguir ayudando”.

El sábado pasado la delegación de la Cruz Roja en Morelos, entregó mil paquetes a igual número de familias de los municipios de Jojutla, Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Puente de Ixtla y Amacuzac, que resultaron afectadas en el sismo del 19 de septiembre, se tomaron criterios como nivel de ingresos y se basaron en un protocolo minucioso para repartir dicha ayuda humanitaria, la segunda desde el sismo, y todavía planean hacer otras dos entregas del mismo tipo.

“Pedimos a la gente que siga apoyando a los muchachos que voluntariamente están colectando, solamente estamos haciendo la colecta en las casetas, en centros comerciales, vamos a poner algunas alcancías en algunos cines, centros comerciales, no estamos en las calles, no estamos en los cruceros, no se deje sorprender por gente que también hacen su colecta diciendo que son de la Cruz Roja, estamos debidamente identificados con gafete y uniforme (…) por protocolo de seguridad, hay un protocolo que se llama ´acceso más seguro´, nosotros tenemos que viajar en vehículos oficiales, previamente identificados, y no andar con las alcancías en rutas ni en transporte público”, declaró el coordinador de la Cruz Roja en Morelos, José Luis Alquicira Solís.

En el marco de esta entrega en donde participaron jóvenes voluntarios de las delegaciones de Cuernavaca, Jojutla y Cuautla, el coordinador estatal, lamentó que en Morelos, la cultura de la ayuda para atender estos casos de desastres naturales no se tenga una respuesta de la gente como pasa en otros estados del país, sobretodo de las autoridades de gobierno que sólo buscan las oportunidades políticas y no humanitarias.

“Confiamos en que los municipios tengan también la conciencia de poder ayudar, los gobiernos, para mí es una vergüenza que en nuestro estado de Morelos pues se quede corto en la ayuda porque hay otros estados en donde hay ayuda muy fuerte porque saben la labor que hace Cruz Roja en una situación de desastre, de accidentes, de una contingencia, de una inundación, y aquí parece ser que los morelenses no hemos entendido la importancia de esta institución; y hago un llamado a los municipios, hoy me han dicho algunos (alcaldes) que pues ya se van y ¡a mí qué!, la gente se sigue quedando, los problemas siguen estando, yo hago un llamado para los alcaldes que se quieran reelegir hagan un compromiso con su población ayudando a una institución que no es de gobierno, que es humanitaria y que los resultados están viéndolos aquí”, precisó el coordinador.