En la red... - A 6 meses del terremoto, volvieron a mentir

| Roberto Díaz Guerrero

2018-03-12

Esta semana se van a cumplir 6 meses ya del terremoto que sacudió en todos los sentidos al centro del país y las lecciones del fenómeno natural se siguen acumulando, confirmando que nunca se esta preparado para algo así.

Después del sismo de 1985, en México dio inicio la construcción de la cultura de protección civil, pero no ha sido suficiente, para constatarlo solo hay que caminar las calles de los pueblos y ciudades en las que las cicatrices que dejo un movimiento violento de la tierra aún están frescas.

El pasado viernes estuve en Jojutla, en sur del estado de Morelos, me invito Aracely Martínez conductora del programa matutino, la autopista de la comunicación que se transmite todas las mañanas de lunes a sábado a través del 89.3 de FM Radio Señal y tuve el honor de conducir con ella su muy escuchado programa desde el kiosco de la alameda de Jojutla.

La radio salió a la calle, y la gente se acercó personalmente a la radio, magnifico ejercicio de comunicación en el que el objetivo de estar ahí era para dejar un saludo, brindar un abrazo, pero esencialmente a expresar un cumulo de emociones que pasan como un huracán de enojo, tristeza, indignación, incertidumbre y miedo, algunos ya contienen las lágrimas, pero su mirada aun transmite ese sentimiento de desamparo en el que viven desde hace medio año.

Jojutla parece una zona de guerra, fue el municipio mas afectado, pero no el único, Tlaquiltenango, Zacatepec y Tlaltizapán también tienen daños importantes, en toda la zona la gente hace el esfuerzo de recuperar su vida, eso es lo que mantiene viva esa zona de Morelos, el motor es la gente que literalmente pelea cada día por levantarse de los escombros.

A nadie se le puede reclamar el temblor, eso no fue responsabilidad ni del presidente, del gobernador, del alcalde o de los diputados y justo por eso no es obligación del gobierno devolverle lo perdido a nadie, es duro pero en esencia así es, la misión y función del gobierno desde el primer segundo después de la tragedia es atender la emergencia, atender heridos, rescatar cuerpos de quienes perdieron la vida, facilitar, coordinar la llegada y distribución de ayuda humanitaria, aplicar correctamente los recursos públicos disponibles para este tipo de emergencias, y como ente regulador, gestionar, implementar, impulsar planes, programas, estrategias de corto, mediano y largo plazo que ayuden, que apoyen el proceso de recuperación material, económica y anímica de la población.

Para eso se requiere por supuesto un alto grado de humanidad, cariño y reconocimiento de la gente, identificación con sus necesidades, claridad de ideas, desapego a los intereses electorales, económicos, políticos y personales, se requiere pues, de un tipo de gobernantes que no tenemos ni el ámbito federal, estatal o municipal.

Parece ocioso enlistar los desatinos y mentiras que le han dicho a los damnificados, pero a propósito de la conmemoración del medio año del sismo y el abandono de las responsabilidades de las instancias del gobierno, bien vale la pena repasarlos.

El día del sismo el gobernador Graco Ramírez no estaba en Morelos, para variar andaba en cualquier cosa menos en lo que debe, cuando la ayuda humanitaria producto del enorme gesto de miles de personas de todo el país comenzó a llegar, el y su esposa Elena Cepeda ordenaron que las despensas fueran llevadas a las oficinas del DIF y se documentaron casos por todos lados en los que usaron a la policía para amedrentar a quienes llegaban con camiones de ayuda, eso nunca se va a olvidar.

Pasada la primera emergencia vino la organización de la reconstrucción, Graco Ramírez recibió rechiflas y repudió donde se paraba, el presidente Peña Nieto fue testigo del desprecio mutuo entre el pueblo y el gobernador, así que no regresó más, dejo en manos de funcionarios de SEDATU la distribución de ayuda económica que ofreció el gobierno federal y como se esperaba no lo hicieron bien y la semana pasada los damnificados tuvieron que movilizarse para llamar la atención. Lo lograron y vino Rosario Robles a cortarle la cabeza al delegado y a poner en claro que el retraso en la entrega de apoyos económicos pasaba, si, por la ventanilla del gobernador Graco Ramírez quien no deposito lo que le correspondía.

Antes, Ramírez anunció su propio comité de reconstrucción, reunió a los empresarios y representantes de la sociedad civil que le han servido de público aplaudidor y presumió que su plan era tan impecable que Transparencia Mexicana lo vigilaría, 24 horas después el organismo no gubernamental lo desmintió, y marcó distancia del proyecto.

Graco Ramírez inventó Unidos Por Morelos, su plan o mas reciente negocio personal, nadie lo sabe porque a nadie le rinde cuentas de los miles de millones que pasan por el programa de marras al que los diputados locales le inyectaron mas de 2 mil millones de pesos en otro préstamo solicitado con el pretexto de la reconstrucción, como premio a su docilidad a los representantes populares les acaban de entregar su nuevo edificio de 500 millones de pesos, la reconstrucción de escuelas y hospitales puede esperar.

Las lecciones del sismo se siguen acumulando, no se puede esperar ayuda de quien no te quiere ayudar porque no te conoce, no le interesas, no sabe que necesitas, no sabe de donde eres, porque no se identifica contigo, porque no es de aquí, no conoce nada de la historia y costumbres de tu pueblo, eso explica porque en lugar de resolver el nudo de necesidades que hay después del sismo la respuesta es, pavimentar calles, eso es lo que está haciendo el gobierno de Morelos en Jojutla, acaso porque eso se hace rápido y deja buenas comisiones.

11 presidentes municipales de Morelos aparecieron en una lista que “alguien” construyo a partir de las declaraciones de “alguien” que se presume es integrante de la delincuencia organizada.

Cada alcalde tendrá que fijar postura, reaccionar, defenderse, aclarar o guardaran silencio como hasta ahora.

El asunto no es nuevo, pero no por ello menos delicado. El primero que hablo de ello fue el comisionado Alberto Capella, se lo dijo a diputados como una queja informal y ya, hace unos meses se difundió el video de Jorge Toledo el alcalde de Mazatepec y ahora esta lista.

Se trata de una filtración bien diseñada, y que tiene todas las huellas digitales de Graco Ramírez, la ofensiva esta dirigida a los alcaldes de Jojutla, Tlaquiltenango y Zacatepec, en ese orden que coincide además con la zona que mas le preocupa al gobernador se le salga de control por el descontento social frente a su oscuro e ineficiente plan de reconstrucción y ayuda a los damnificados.

Se trata de la misma ruta que uso en contra del rector Alejandro Vera en la UAEM, el uso de información verídica o falsa no importa, es la respuesta iracunda, usando la fuerza del estado para ablandar a los no alineados.

Los alcaldes ahora deben andar ocupados en la gestión de amparos y de explicaciones a sus “otros jefes” en caso de que hayan tenido que aceptar un trato bajo las condiciones de plata o plomo. Los que lo hicieron hoy tienen problemas legales y políticos, una no lo hizo en Temixco y Gisela Mota esta muerta, así el Morelos de la Nueva Visión.

