Brevi@rio... - Los aspirantes a la gubernatura

Miguel Angel Provisor |

2018-03-12

Con el registro de los aspirantes este pasado fin de semana y hoy, inicia la carrera que el próximo primero de julio cerrará con la elección del próximo gobernador del estado. Más allá de las fuerzas políticas que postulan a estos hombres (literalmente porque no hay ninguna mujer en la contienda), llegó el momento de los ciudadanos para mandar a volar a los partidos y decidir por las personas, pues de los siete sólo dos realmente tienen buenos perfiles.

Por el Partido Humanista va Mario Rojas Alba, por Morena y Encuentro Social Cuauhtémoc Blanco Bravo, por el PRI Jorge Meade Ocaranza (hoy se registra), por Nueva Alianza Alejandro Vera Jiménez (hoy se registra), por el PRD-PVEM Rodrigo Gayoso Cepeda, por el PAN-MC Víctor Caballero Solano (hoy se registra) y como independiente estaría Fidel Demédicis Hidalgo.

Sin analizar a detalle por hoy los perfiles de estos aspirantes pues ya habrá tiempo para eso, mandemos al carajo también a los partidos que los postulan y centrémonos en las personas. En esta tesitura, hay viejos políticos ya conocidos por su trayectoria como Mario Rojas Alba, Jorge Meade Ocaranza y Fidel Demédicis Hidalgo, todos ellos con una serie de cargos y puestos públicos en donde han tenido la oportunidad de servir a la sociedad, la pregunta es ¿lo han hecho?. Parece que luego de tantos años de estar en esto más bien estos personajes se han hecho de una buena vida y un patrimonio a costa del erario público, y sus aportaciones al bienestar de los ciudadanos se ha dada a cuentagotas. Se trata de personas que han hecho de su carrera política un modo de vivir sin pena ni gloria, y hoy están postulados por fuerzas políticas que socialmente representan poco.

En la lista también figuran dos hombres jóvenes pero improvisados, oportunistas y con una muy limitada capacidad para gobernar, lo que los hace en todo caso una apuesta más a perder que a ganar para los ciudadanos, incluso uno de ellos, Rodrigo Gayoso, ni siquiera ha ocupado cargos importantes en la administración pública de relevancia, y cuando lo hizo como secretario del ayuntamiento de Cuernavaca, dejó serias dudas sobre su capacidad y sospechas sobre el manejo de asuntos relevantes para el municipio. Blanco Bravo por su parte, ha resultado como alcalde Cuernavaca un auténtico fraude, no tiene capacidad para gobernar, es un personaje visceral, inculto y con sospechas abiertas sobre su calidad moral, pues sobre él siguen pesando dudas sobre los métodos para incursionar en la política. Su trabajo, si es que se puede hablar de él, deriva en una ciudad abandonada, en penumbras, con calles y avenidas en pésimas condiciones, con deficientes servicios públicos, y en general en las peores condiciones de su historia.

Luego entonces, de los siete aspirantes sólo dos cuentan con solvencia moral, han probado ser eficientes servidores públicos, son reconocidos socialmente como hombres bien intencionados y gozan de simpatías por haber trabajado del lado y por los más desfavorecidos. Víctor Caballero le hace honor a su apellido, es un hombre transparente y a él difícilmente se le puede cuestionar su pasado; tiene capacidad e inteligencia, pero sobre todo ganas de hacer mucho por su estado. Alejandro Vera, el ex rector de la UAEM se ha pronunciado y ha luchado por causas sociales, cuenta con una agenda social incluso más allá de la contienda electoral, tiene capacidad, es inteligente pero sobre todo, tiene pasión por el estado en el que ha vivido y por el que ha luchado como académico. Ambos son los mejores perfiles para gobernar Morelos…

BREVES: Sólo suspicacias pero al fin y al cabo allí está la maldita duda que pone en entre dicha desde ahora la imparcialidad en el proceso electoral por parte del órgano electoral del estado (IMPEPAC), pues a todo mundo sorprendió que luego de haber recibido respuesta a su petición de presupuesto por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, coincide su decisión de iniciar un proceso de investigación al abanderado de Morena Cuauhtémoc Blanco. Y es que si va a ser así cualquiera preferiría que no fuera por consigna del órgano electoral, sino porque la sociedad se dé cuenta que como político es un error y un fraude el ex futbolista, que a propósito, irónicamente va a la cabeza de los sondeos. Y luego todo mundo se queja de las pifias para gobernar pero no entendemos, y no ha bastado con el de Tabasco que casi deja en ruinas al estado…

