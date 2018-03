Local

Gerardo Suarez

2018-03-10

-A capricho ha sido nombrada como Festival Internacional de la Primavera

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Martínez Terrazas, calificó que el conflicto más que institucional es personal entre el titular del Poder Ejecutivo y el presidente municipal de Cuernavaca, Graco Ramírez Garrido Abreu y Cuauhtémoc Blanco Bravo, respectivamente tras la cancelación de la tradicional Feria de la Primavera, misma que a capricho, ha sido nombrada como Festival Internacional de la Primavera y que se llevará a cabo durante el período vacacional de Semana Santa.

Al referirse al tema, el dirigente partidista lamentó estos “pleitos”, dado que dicha celebración es parte de las tradiciones e identidad de la Ciudad de la Eterna Primavera, y lo más preocupante, es que durante su desarrollo, se general cientos de empleos directos e indirectos.

Por ello, Martínez Terrazas reiteró su llamado a dirimir diferencias que a estas alturas, “será difícil”, pues dijo que lo primordial es rescatar las tradiciones que dan identidad a la capital morelense, pero que ante estas diferencias, Cuernavaca sufrirá las consecuencias, pues dicha celebración, además reactivaba la actividad económica entre los prestadores de servicios como hoteleros, restauranteros, distribuidores y hasta vecinos del recinto ferial de Acapantzingo que aprovechaban para instalar comercios y estacionamientos.

Precisó que “desde mi punto de vista, es una responsabilidad de los dos gobiernos, lamentablemente los mayormente afectados son los ciudadanos, y esta situación también la hemos dejado muy en claro, es increíble que por primera vez, una autoridad municipal no tenga la capacidad de llevar a cabo una actividad que era tradicional para los habitantes, la cual es la Feria de Cuernavaca y por otro, el Gobierno del Estado viole la autonomía municipal al adjudicarse la realización de la misma.

Consideró Juan Carlos Martínez Terrazas que debe existir un acuerdo entre ambos órdenes de gobierno para que la ciudad cuente con su tradicional feria, ya que no es un evento del Ejecutivo, es de la ciudad y sus habitantes y visitantes, por eso pidió acuerdo entre ambos, "el que si tú no puedes yo sí puedo, no le conviene a la sociedad que se sigan peleando.