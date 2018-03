Local

La ex presidenta del TSJ, espera notificación por el cual se decide o no le otorgan la licencia

2018-03-10

La ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz Lara Chávez dijo que estará en espera de la notificación del acuerdo en términos de la ley, por el cual se decide o no si le otorgan la licencia temporal para ausentarse por un período de 30 días.

Dijo que al término de la sesión, le solicitó a la titular del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas López para que le entregue el acuerdo en tiempo y forma; con la intención de que en caso que le nieguen el permiso, podría emitir un juicio de derechos políticos electorales, debido a que el Congreso local también no se ha pronunciado para la realización de una sesión que apruebe la petición.

"Yo vi mucho interés, mucho entusiasmo para querer saber las razones de saber los motivos de mi licencia, es una situación curiosa porqué la explicación la da es quién quiera darla, pero si en ocasiones manifiestan cuando quieren y quienes se guardan sus razones se les respeta, hoy muy insistentemente me pedían mis razones, la ley no me obligar y no puedo estar cumpliendo la exigencia", detalló.

Cuestionada respecto a que en dado caso de que exista la negativa de su petición, Lara Chávez lamentó que dentro del máximo órgano de impartición de justicia exista este tipo de anomalías, por lo que no descartó la promoción de un juicio de protección de sus derechos políticos electorales, debido a que cuenta con hasta las 12 de la noche del próximo martes para registrarse en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).

"Vamos a ver si no nos otorgan la licencia sino podríamos promover un juicio de amparo legal por qué hay que remitirse a las acciones jurídicas de las leyes orgánicas (...) La forma de votación de hoy fue un hecho inédito, por ello vamos a estudiar cual es el paso a seguir", comentó.