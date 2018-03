Local

Yesenia Daniel |

2018-03-10

Jojutla. Por segunda ocasión la Cruz Roja Mexicana entregará mil paquetes a familias de la zona sur que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre, también a quienes tienen una situación económica precaria y que tal vez no perdieron su casa pero sí su empleo. Los paquetes están integrados por un colchón individual, estufa, despensa, un kit de cocina y cobijas.

Como sucedió la ocasión anterior, la entrega será en la unidad deportiva La Perseverancia, en el centro de Jojutla, previo registro de beneficiarios que jóvenes voluntarios hicieron en diversas comunidades de los municipios de Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Puente de Ixtla y Amacuzac.

El sistema para elegir a los beneficiarios se basó en el protocolo de la Federación Internacional de la Cruz Roja, que se implementó en el huracán que devastó Haití en 2016, los lineamientos de entrega se basaron en el levantamiento de datos a través de un censo que realizaron los voluntarios, o bien, las familias también se podían anotar en el delegación de la Cruz Roja en Jojutla.

Una vez que tuvo la base de datos, corroboraron que éstos fueran correctos y se dio prioridad a familias con niños o menores de edad, o en donde viviera más de una familia, o dónde hubiera personas con alguna discapacidad o adulto mayor. La entrega será hoy a las 9 de la mañana, los beneficiarios mostrarán el boleto que se les dio y lo pasarán por un lector de códigos.

“Hacemos una georeferencia con un sistema que se llama ODK (Open Data Kits) y el Omega 5 que es el cuestionario, la visita domiciliar, incluso sí hemos detectado que hay gente que se ha aprovechado de esto pero no importa, no nos toca entrar hasta el último detalle; confiamos en que estamos beneficiando a gente afectada si alguien se quiere aprovechar ya no es cuestión nuestra, ayudar no es nada fácil, le invitamos a quien tenga duda que venga y que nos ayude como voluntario, que nos ayude a censar (…) la ayuda es humanitaria y la ayuda viene muchas veces de quienes menos tienen, de quienes saben de las carencias, y el propósito es llegar hasta el mayor número de gente”, comentó José Luis Alquicira Solis, coordinador estatal de la Cruz Roja Morelos.

La ayuda que se entregará proviene de las donaciones de la sociedad civil que en su momento aportó al número de cuenta que la Cruz Roja abrió para recaudar fondos.

El coordinador estatal reveló la posibilidad de que haya una tercera y cuarta ayuda, por lo que invitó a la población a acercarse a la delegación de la Cruz Roja en Jojutla para recibir información.