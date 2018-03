Local

Yesenia Daniel |

2018-03-10

Jojutla. Para la parte comercial, la afectación y su recuperación tras el sismo del 19 de septiembre, ha sido lenta y difícil, reveló el representante en la zona sur de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Pablo Barrios Campos.

Jojutla, el municipio más afectado en Morelos por el terremoto, tiene vocación comercial, de acuerdo al censo realizado por el área de comercio del municipio de Jojutla, se afectaron más de mil establecimientos que además de pérdidas patrimoniales, también tuvieron pérdida de mercancías.

En este sentido, Pablo Barrios Campos, hizo un llamado a sus colegas a unirse para mejorar el sector comercial y atraer nuevas inversiones, a través de una nueva visión de crecimiento económico.

“A lo mejor es muy repetitivo de lo que nos pasó porque fue una gran tragedia el terremoto del 19 de septiembre, fue algo devastador para todos nosotros, cosa que no es fácil y no ha sido fácil tras cinco meses, vemos a nuestra ciudad sí trabajando pero caída ¿no?, la gente que conozco de México me dice ´no pues a Jojutla ya les está yendo bien ¿no?´, pues no tan bien porque Jojutla cayó en un 80 por ciento, Jojutla por poquito desaparece, cabe mencionar que hay varios baldíos de cómo quedó devastado todo esto, por eso a través de Coparmex queremos invitar a ver juntos el apoyo a nuestros mismos trabajadores”, comentó el representante de la zona sur de dicha cámara empresarial.

Comentó que una de las posibilidades de crecimiento es la capacitación y proyección de nuevas ideas, una de las que han tenido mayor éxito es la Feria del Queso y Rompope en Tehuixtla que se organiza cada año.