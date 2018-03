Brevi@rio... - Escuelas en desastre

Opinión

Tras el cismo del pasado 19 de septiembre, fueron decenas de escuelas públicas del estado las que resultaron afectadas, algunas con daños considerables y otras con daños irreparables, sin embargo a seis meses de lo ocurrido, por diversas causas que tienen que ver con la burocracia oficial, varias aún no han sido reparadas, reconstruidas o construidas en su totalidad, luego de los estudios técnicos y sus dictámenes.

En esa tesitura, son miles de niños que a la fecha ocupan espacios improvisados en instalaciones temporales, o bien comparten escuelas y aulas con otros planteles, lo que en todo caso no deja de generar problemas por la aglomeración, por la insuficiencia de mobiliario, o por la incompatibilidad de las actividades entre los alumnos y docentes de unas y otras escuelas.

Y aunque en un principio tras la emergencia la prioridad para las autoridades fue realizar los estudios técnicos en aquellas escuelas con visibles daños graves o totales, para determinar las obras a realizar, a la fecha muchas de estas escuelas permanecen cerradas sin que hasta el momento se haya definido qué tipo de trabajos se tienen que realizar para rehabilitarlas y que sean nuevamente utilizadas por las comunidades escolares. En otras, las obras están en proceso y las fechas para su conclusión se han retrasado.

No es difícil de deducir lo que está pasando, pero si las obras que se tienen que realizar para rehabilitar los planteles que fueron dañados por el terremoto tiene que pasar por la tramitología oficial, es de suponer que entre oficinas de diversas instituciones que van desde el IEBEM hasta el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, pasando por algunas de la federación o de los municipios, el tema tiene que ver con la burocracia inevitable que dilata la recuperación de los espacios educativos afectados, y con ello afecta la educación de miles de niños y jóvenes, y de sus maestros.

Y cómo en toda obra pública que requiere de recursos, también los planteles dañados requieren de la inversión necesaria para su rehabilitación, de allí que para los padres de familia que han exigido que se aceleren los trabajos, no deja de causar suspicacias el hecho de que, como siempre, la mejor justificación de las autoridades sea el que no los presupuestos no alcanzan, lo que en todo caso contraviene las aseveraciones oficiales de que la rehabilitación de las escuelas dañadas en una prioridad, ¿será?...

BREVES: La información publicada en el diario Reforma ayer en donde se implica a algunos alcaldes de la zona sur y sur poniente de estado con grupos del crimen organizado, volvió a causar expectativa entre la sociedad, aunque como se sabe, el tema no es nuevo y forma parte de algunas investigaciones que autoridades federales y locales han realizado los últimos años y donde se ha expuesto en reiteradas ocasiones a los ediles, presuntamente relacionados con grupos delictivos. Parte de la información que se ha conocido por los medios de comunicación tiene que ver, entre otras cosas, con la presunta extorsión hacia los munícipes, el pago de piso, acuerdos para facilitar las operaciones de las bandas en los territorios de las alcaldías, así como la cesión de algunos cargos públicos en las administraciones del municipio, principalmente en áreas de seguridad pública u obras. Tal vez lo nuevo en la publicación del rotativo nacional tenga que ver con el detalle del financiamiento que habrían recibido para sus campañas electorales los ediles, aunque también se ha mencionado reiteradamente que es parte de la presunta relación y acuerdos con los capos y que a la postre es base de lo que se presume como compromisos o acuerdos “de trabajo”. Sin embargo y luego de que la Fiscalía del Estado saliera al paso mediante un comunicado oficial, también tiene que ver con la negativa de los presidentes municipales para levantar las denuncias correspondientes, eso como diciendo que “el que calla otorga”, lo que ha puesto en un brete a los mencionados en la citada publicación, a los que se supone también se refiera dicha Fiscalía…

