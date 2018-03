Justicia

Francisco Rendon |

2018-03-10

Habría sido un ajuste de cuentas el asesinato de un hombre perpetrado la tarde del pasado jueves 8 de los corrientes en las puertas de un taller mecánico de la colonia Azteca, municipio de Temixco, ya que presuntamente la víctima era apodado como “El Manchas” y contaba con antecedentes penales; ya era colaborador del capo de la mafia “La Barbie” y en el 2010 cayó preso tras un tiroteo con federales en el municipio de Yautepec.

La víctima mortal, identificada como quien en vida respondía al nombre de Valentín Matías, alías “El Manchas” recibió siete disparos de arma de fuego a manos de pistoleros que arribaron al negocio a bordo de un taxi, cuando el ahora occiso se encontraba parado junto al portón en espera que le entregaran su camioneta que estaba en reparación.

Se comentó que, el ahora occiso, supuestamente fue considerado como “colaborador de la barbi”, el 10 de Noviembre del año 2010 tras la detención de tres sujetos y una mujer, tras de un enfrentamiento con federales en el crucero de Oaxtepec, colonia Santa Rosa.

Del interior de una camioneta tipo RAV4 color blanco con placas de circulación MEH-3347, se bajaron tres individuos que comenzaron a correr por distintas direcciones, pero ahí fue asegurado el que dijo llamarse Valentín Matías, a quien le hallaron un arma automática calibre 45, así como varios cargadores y cartuchos útiles que se encontraban en una bolsa de cintura.

Asimismo, los federales implementaron un operativo por la zona logrando ubicar en el fraccionamiento Villa Yautepec a otro sujeto apodado “El Diablo”, de origen colombiano.

Se desconoce cuáles eran sus actividades en la actualidad y en donde radicaba, pero al momento de ser agredido por el grupo armado, no portaba alguna arma ni tampoco logró correr o ponerse a salvo ya que no esperaba la presencia de pistoleros que le dispararon hasta en 13 ocasiones a una distancia no mayor a dos metros hasta acertarle 7 balas.