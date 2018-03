Cultura

Bonifacio Pacheco |

2018-03-10

Breverías Culturales

La Cartonera, editorial independiente, artística y artesanal, publica libros con portadas hechas con cartón recolectado en las calles de Cuernavaca, Morelos en México. El Consejo de La Cartonera se integra por: Dany Hurpin y Nayeli Sánchez. Cada uno de sus ejemplares es una experiencia única pues, además de buena literatura, cada una de las portadas es pintada por un artista en sus talleres colectivos. El objetivo es disfrutar de la literatura mediante el hacer y sentir al libro desde su inicio. Entre sus publicaciones, cuentan con gran variedad de libros, incluso bilingües, pues han editado en inglés-español, portugués-español, francés-español y náhuatl -español; este último siendo uno de sus mayores orgullos.

Inauguración: Exposición de un ejemplar de cada edición publicada (más de 100 libros originales); Exposición de libros de 60 cartoneras de 15 países; Ambientación sonora y visual, instalación; Documentos de archivo y fotografías; en la Galería del parque Chapultepec a las 13:00 horas, con entrada gratuita.

MÚSICA de La UNAM: La Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la batuta de la directora huésped Alexandra Arrieche y la participación solista de Silvia Navarrete, quien tendrá a su cargo la interpretación del Divertimento para piano de Gutiérrez Heras; Además, se incluirán obras de Fanny Mendelssohn y Rimsky-Korsakov; en la Sala Nezahualcóyotl, Ensayo abierto a las 10:00 horas, Charla introductoria por Roberto Ruiz Guadalajara a las 19 horas, concierto a las 20:00 horas; Precios $240.00, $160.00 y $100.00 con los descuentos habituales. Concierto con los Coros Universitarios Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: Ivét Guillén, directora; Unidad de Posgrado: Gabriela Franco, directora; Facultad de Estudios Superiores Iztacala: Luis Alberto Manzano, director; Sala Carlos Chávez a las 18:00 horas, Precio $50.00 con los descuentos habituales.

“SEMIRAMIDE”, La obra maestra de Giacomo Puccini, con deslumbrantes piezas vocales hace una rara aparición en el Metropolitan Opera House —por primera vez en 25 años— con Maurizio Benini en el pódium. La estrella del bel canto Angela Meade en el papel principal de la asesina Reina de Babilonia, quien se enfrenta en un dueto que nos deja sin aliento con Arsace, en un rol masculino cantado por Elizabeth DeShong. El exitoso tenor mexicano Javier Camarena, Ildar Abdrazakov, y Ryan Speedo Green completan este sobresaliente elenco. Transmisión en directo vía satélite y subtítulos en español, en pantalla gigante de alta definición (HD), en el Centro Cultural Teopanzolco, a las 12:00 horas, Costo de $100.00 a $250.00, teléfonos de taquilla 777 2020111 y 12, Río Balsas 22 colonia Vista Hermosa; Amigos de la Música de Cuernavaca invita.

DIÁLOGO ABIERTO: Espacio Público y Privado en el Arte, con la misión es detonar una cultura proactiva y una conciencia de trabajo en colectivo; Con la participación de Perla Ramos, Pavel Ferrer, Karla Hamilton, Larisa Escobedo, Modera: Fernando Delmar; En La Tallera de 12:00 a 14:00 horas, entrada libre, calle Venus 52, frente a Parque Siqueiros, colonia Jardines de Cuernavaca, teléfono 01777 1601190 correo-e: tallera.difusion@inba. gob.mx.

“RETRATO: proyección, autorepresentación”, un conversatorio reflexión crítica en torno a la obra de arte como reflejo del autor, implicaciones discursivas; en Artesana pizzería-café-galería a las 12:00 horas, entrada libre, avenida Teopanzolco 402, colonia Reforma; En el marco de la primera exposición anual de Flotante Galería.

CONVERSACIÓN con Josefa Ortega "Neomexicanismos, una revisión histórica y estética, crítica de la producción artística de la década de los ochentas; entendido como un momento clave para la comprensión del proceso de configuración de la identidad mexicana contemporánea; En el marco de la exposición "Epifanías. Javier de la Garza"; en el jardín Borda a las 12:00 horas, entrada gratuita.

En El MUSEO ROBERT BRADY, ciclo de cine argentino presenta “Historias de cronopios y famas”, Director Julio Ludueña, 2013, a las 12:00 y 16:00 horas, entrada 30.00; Netzahualcóyotl 4 centro, teléfono 3188554.

CONFERENCIA: "El futuro según Nikola Tesla. El futuro me pertenece”; charla donde se revisará una visión de futuro acorde a las aportaciones del científico; en El Amate del parque Chapultepec a las 14:00 horas, con entrada gratuita.

LATASIAN, Trio integrado por David Kim, Clarinetista, Carlos M. López, Fagotista y Juan Sebastián Collazos, Pianista; Todos ellos estudiantes de la Schwob School of Music at Columbus State University; presentará un recital de música del periodo romántico donde se interpretarán obras de Mendelssohn, Brahms, Chopin, Schumann y Glinka; en la sala Manuel Ponce del Jardín Borda a las 18:00 horas, con entrada gratuita.

MUESTRA Multidisciplinaria de Videodanza proyección al aire libre gratuita en la colonia Satélite a las 18:00 horas, informes en la pagina-e: www.suroestearteescénico.com/mumvi.

VIDEOSONORA, festival audiovisual internacional, cerrará sus actividades realizando por primera ocasión un magno Concierto Video-Sónico en la Plaza de Armas Emiliano Zapata de Cuernavaca, a partir de las 19:00 horas con un line up internacional, integrado por el indie pop experimental de Quiero Club, la magia de los chilenos de Miss Garrison, desde República Dominicana, ritmos electro caribeños con MULA, y el post rock de la agrupación Never After Before; Actividad de colaboración de Contrapedal, Estudio Áureo, Secretaría de Cultura de Morelos, Cine Morelos, Espacio 182, Ruina Tropical, Casa Hidalgo, Dreambox y el IMRyT”. René Le Calderón, Bar Lounge Casa Hidalgo, Miguel Hidalgo 6, Centro Histórico, Cuernavaca a las 23:00 horas, entrada gratuita.

EN EL MANOJO: “Voces femeninas… Voces de Mujer”, proyecto poético musical de Marta Roa y Zuly Valentín, a las 19:00 horas, cooperación voluntaria consciente. Tributo a Beatles y Rock 60’s y 70’s con Silver Beats, a las 22 horas, donativo 60.00. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

“BENDITO MERCADO” documental de César García: Hilaria Reza Sámano, Paul Rodriguez Juárez, César García Reza, Diego Celis Globiss, La Voz gemela de Rigo Tovar, en Chinelo Pulqueria Tradicional a las 19:00 horas, Matamoros 43 centro de Yautepec, entrada libre.

“ECDISIS” Función de danza multidisciplinaria: Idea creativa y dirección de Elaine Mayoral; Interpretación y sonorización musical en vivo por Rodrigo Gallegos Pinto; Asistente técnico y proyección por Analí Zindejas; Centro Cultural Pedro López Elías a las 19:00 horas, camino a Tecuac 44 Tepoztlán Morelos.

ERICK SALGADO en Luna café a las 19:30 horas, cooperación voluntaria consciente, Lirio esquina Pedregal, colonia San Lucas de Tejalpa, municipio de Jiutepec, teléfonos 1880977 y 3743446.

DANIEL NAVA en concierto en Semilla Turquesa restaurante-café-foro cultural a las 20:00 horas, Emiliano Zapata 34 Jiutepec centro.

“TRILOGY”, Ritmos de Cielo y Tierra: Jim Mandalatrec, arpa pitagórica; Juan Reyes, tambores prehispánicos losifís sonoros vientos; en El Mango, restaurante y biergarten a las 21:00 horas, cooperación $50.00, Campesinos 7 Barrio Santo Domingo, Tepoztlán, teléfono 7393952253.

bonifaciopacheco@hotmail.com