Local

Erick A. Juarez |

2018-03-09

Defensores particulares de cuatro trabajadores del ayuntamiento de Temoac, denunciaron a la alcaldesa, Edith Cornejo y al tesorero, José Cruz, por usurpación de funciones, luego de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), destituyera a ambos funcionarios, al negarse a pagar un monto superior a los tres millones de pesos por concepto del despido de los ex trabajadores, .

De acuerdo con abogado de los ex trabajadores municipales, Pedro Martínez Bello lamentó que las autoridades municipales hayan despedido injustificadamente a los cuatro empleados y sean omisos en el cumplimiento con el pago de sus honorarios, debido a que este proceso data desde el 2012 y las autoridades municipales han heredado dicha deuda.

"Hay gente que merece seguir trabajando de acuerdo a sus aptitudes y al trabajo que desempeña, así pasó en este caso ya que de manera arbitraria los quitan de sus espacios laborales, ellos demandan, se van a juicio y en el TECA, gana el amparo, y el TECA, decide destituir a los funcionarios porque no han acatado esta resolución y es la fecha en que siguen laborando estas autoridades y lo que es peor que no les han pagado a los ex servidores públicos, por ello, promoveremos acciones jurídicas en contra de las autoridades", reveló.

Por último, Martínez Bello afirmó que en breve emitirá las denuncias correspondientes por el delito de usurpación de funciones, al incumplimiento del desacato de la destitución que emitió el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.