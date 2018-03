Local

Minerva Delgado |

2018-03-09

Diputadas locales hicieron una convocatoria pública para no permitir la violencia de cualquier tipo contra las mujeres en la entidad morelense, en el marco del Parlamento de Mujeres 2018 que tuvo lugar en la sede de la Cámara de diputados este 8 de marzo.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, pidió a las mujeres generar el compromiso de levantar la voz, y no ser indolentes ante cualquier expresión de violencia.

“… el llamado es para que las mujeres tengamos la posibilidad de detectar cualquier situación violenta en un entorno familiar, laboral, político o en cualquier esfera en la que participemos y la denunciemos”, planteó.

Figueroa Peralta hizo un llamado público para que se entienda que la violencia política por ejemplo, no es el costo que deben pagar las mujeres por participar en política.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Norma Alicia Popoca Sotelo precisó que si bien se ha legislado sobre la equidad de género para garantizar la representación de las mujeres en espacios de decisión, aún hay temas pendientes, como el acoso callejero que debe sancionarse pero para ello, la autoridad debe informar claramente dónde debe denunciarse esta conducta.

La diputada Popoca hizo notar que el 8 de marzo es una oportunidad para transformar medidas para empoderar a las mujeres de todos los entornos, rurales y urbanos, así como reconocer a las activistas que trabajan sin descanso, para reivindicar los derechos de las mujeres y conseguir que éstas desarrollen su pleno potencial.

Al realizar la instalación formal del Parlamento de Mujeres 2018, la presidenta de la Mesa Directiva Beatriz Vícera Alatriste solicitó guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del Caleth Salgado Beltrán, hijo de la diputada priísta Leticia Beltrán.

Durante el parlamento se presentaron las conclusiones de los conservatorios que se realizaron en Cuernavaca, Cuautla y Puente de Ixtla con los siguientes temas: violencia política; empoderamiento de la mujer; transversalidad de género en las políticas públicas rumbo al 2019; comunicación no sexista y estrategias y acciones para la defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres.

Los diputados integrantes de la LIII Legislatura realizaron una Sesión Solemne del Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos 2018, donde se dieron a conocer las propuestas de las mesas de trabajo realizadas en Cuernavaca, Cuautla y Puente de Ixtla, las cuales serán consideradas para integrar la Agenda Legislativa del Congreso del Estado.

Previo al inicio de la Sesión Solemne, los diputados realizaron un recorrido por el acceso principal del Congreso donde se montó la exposición “Participación Política de la Mujeres en América Latina”, en la cual se mostraron datos y gráficas de la lucha, avances y principales protagonistas que han trabajado para hacer valer los derechos y participación de las mujeres.

