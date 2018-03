Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-03-09

AYALA, MOR.- El Tenextepango no tuvo piedad sobre el Jalostoc y le recetó un 13-0 categórico, de los que no dejan dudas sobre la diferencia que se vio en el terreno de juego, en donde sólo una escuadra existió, y del otro lado no hubo nada qué hacer más que ir por la pelota en 13 ocasiones del fondo de sus redes, en una tarde para olvidar.

En ninguno de los encuentros que se llevan hasta ahora se había registrado una goleada de esta naturaleza, y seguramente no se repetirá ni se mejorará en esta segunda edición de la Copa Ayala, en canchas del lugar, en donde los mejores futbolistas de la región se dan cita, en busca de llevarse el título para su respectiva comunidad, creciendo paulatinamente el interés de parte de los aficionados, y cuando se llegue a las finales será mucho mejor, y ya se está en la jornada dos y la semana entrante en la tres en la etapa de grupo.

Resultados

En los resultados que se tienen en lo que es la segunda jornada de este evento, el Salitre no aprovechó que estaba en su territorio y terminó por sucumbir al son de 2-1 frente al Apatlaco, mientras que el Moyotepec se hizo de la victoria sobre el Deportivo Las Piedras con el 2-0, en cotejos en los cuales las acciones estuvieron cerradas, mientras que en el tercer cotejo de la jornada dos, Tenextepango 13-0 al Jalostoc.

Semifinales del torneo de Jiutepec

En cuanto a la otra partida semifinal, este sábado se jugará el juego de ida entre el Deportivo Refaccionaria Tlahuapan y el seleccionado de Temixco, y la siguiente semana, el 17, sería el cotejo de revancha, y el ganador se medirá con el 11 de Sobrinos del Diablo, en la lucha por el título, siendo, según comentarios, que el primer lugar se llevará 50 mil pesos, el segundo mejor colocado 30 mil y el tercero 20, es decir, cien mil pesos, y los tres cuadros, el de los temixquenses, el de la refaccionaria y el de Sobrinos, ya tienen asegurados premios; los semifinalistas, por lo menos 20 mil y el finalista, los de la Liga Progreso, 30 mil, al estar ya instalados en la meritita final.

Liga Intersemanal

En la liga Intersemanal, para este viernes, en el campo El Llano, Sección 108-Bambury, n lo que debe ser un duelo de poder a poder, y cualquiera puede salir con banderas al aire, puesto que se cuenta con la suficiente explosividad como para pensar en que se va a emocionar a la concurrencia que se dé cita en el lugar indicado, porque son dos escuadrones de gran respeto y que gustan del fútbol ofensivo.