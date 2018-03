Local

Yesenia Daniel |

2018-03-09

-El CAM atiende a niños, jóvenes y adultos con discapacidad motriz, auditiva, visual e intelectual

Tlaquiltenango. En este municipio, uno de los más afectados en Morelos por el sismo del 19 de septiembre, existe la única escuela que atiende a personas con discapacidad en toda la zona sur y sur poniente, es el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 3; y está tirada, no sólo por el movimiento telúrico, que la dejó como pérdida total, sino porque a casi seis meses del evento; los alumnos, padres de familia y maestros sienten nuevamente el flagelo de la discriminación.

En el CAM número 3, los docentes atienden a una matrícula de 100 alumnos aproximadamente, entre niños de educación básica hasta jóvenes adultos que reciben capacitación para la inserción en la vida laboral.

A pesar de las adversidades que tienen en contra como la discriminación en el transporte público, la discriminación social, la pobreza, la distancia para llegar a la escuela y la falta de apoyo de las autoridades, el CAM es la única escuela que atiende a la población con discapacidad, para demostrar que los obstáculos más adversos no son físicos.

Itzel Guadalupe Gutiérrez Galarza, directora del CAM, se dijo preocupada porque a casi seis meses del terremoto la escuela ni siquiera se ha terminado de demoler, además de que debido a los requerimientos especiales para los alumnos, la autoridad educativa no les autorizó el uso de aulas móviles.

Los padres de familia se unieron con la directora para hacer un llamado al gobierno del estado para que atienda la obligación de ver las necesidades del plantel, sin embargo, basados en la falta de respuesta de las autoridades y la burocracia con que se realizan los trámites y gestiones, las esperanzas de los padres están en que alguna organización o asociación civil les pueda ayudar a reconstruir la escuela.

“La situación con ustedes (gobierno) tal vez sea de que no creen que nuestros hijos no aportan a la sociedad pero sí, ellos aportan con nuestro trabajo y las aptitudes que ellos tienen para sobresalir son muy amplias, entonces yo quiero que ustedes lo tomen en cuenta y realmente se pongan a trabajar. El calor en estos días es abundante y no hay espacio para poder trabajar a gusto (…) quisiera mostrar un poquito de enojo pero todos sabemos que el gobierno debe ponerse a trabajar, están haciendo gastos innecesarios pero yo creo, que lo fundamental es la educación. Yo sé que el gobierno no va a trabajar como deberían de trabajar, ellos jamás laboran en beneficio del pueblo, ojalá haya oportunidad de que alguna institución, algún grupo que nos pudiera ayudar porque realmente no hemos tenido apoyo del gobierno”, declaró Vicente Solano Ojeda, padre de familia.

Por el momento, los alumnos del CAM están recibiendo atención en instalaciones prestadas por el municipio.