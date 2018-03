Local

Yesenia Daniel |

2018-03-09

Xoxocotla, Puente de Ixtla. Tras la conclusión de la jornada electoral para elegir el Consejo Municipal del nuevo municipio indígena de Xoxocotla, el delegado quien contendió en una de las planillas, José Flores Rosales, regresó el pasado viernes a sus funciones, sin embargo ayer, Hermilo Carmen Rodríguez, arribó también recién nombrado por el cabildo de Puente de Ixtla, como delegado municipal suplente, situación que provocó disturbios en la delegación.

En el centro de Xoxocotla –donde se encuentran las oficinas municipales-, se generó un disturbio que no pasó a mayores, sólo se concentró gente que apoyaba, por un lado la permanencia de José Flores Rosales, y por el otro lado, al recién nombrado delegado suplente, Hermilo Carmen Rodríguez.

“El cabildo me mandó a traer y me dijo que legalmente yo soy el delegado suplente, entonces ya me dio el documento, ya vine y ya les enseñé aquí a toda la gente que yo soy el nuevo delegado suplente, entonces ellos dijeron ´está bien, te vamos a apoyar y vamos a ir contigo, y aquí está la gente que me está apoyando porque ya sabe que yo tengo un documento que el cabildo me lo dio”, explicó Hermilo Carmen Rodríguez.

Sin embargo la gente que se opone a la llegada de Hermilo Carmen, indicó que la designación que hizo el cabildo de Puente de Ixtla, que preside la alcaldesa Dulce Medina Quintanilla, fue para “desestabilizar” a la comunidad indígena que ya a partir del uno de enero de 2019 sería uno de los cuatro nuevos municipios indígenas que se aprobaron por el Congreso del estado a propuesta del Poder Ejecutivo; así también para que este nueva delegación emita la constancia de mayoría a la planilla morada que encabeza Leonel Zeferino, quien fue acusado que compra del voto.

Por su parte, el delegado José Flores Rosales, quien se encontraba en la oficina, declaró que él pidió un permiso para contender en la jornada electoral y que se reincorporaría tras concluir el mismo, no obstante el permiso, aseguró, no tenía que solicitarlo al cabildo puesto que la figura de delegado municipal es un cargo de elección popular.

“Hoy se presenta con esta acta ilegal, toman la delegación, no hubo resistencia porque todavía nuestro personal no estaba aquí, eran como 60, 70 personas, la gente se empezó a juntar, empezamos a llamar a la gente que está con nosotros, intervinieron las motos (mototaxis) porque hemos trabajado con ello, vieron que era una cantidad grande de gente y se retiraron”, declaró el delegado.

José Flores aseveró que el motivo de la designación del suplente Hermilo Carmen, de parte del cabildo, es por una deuda que presuntamente hay “porque atrás de esto hay una deuda, es una deuda que asciende a 300 millones de pesos, el ayuntamiento financia a la planilla morada con el acuerdo de dejarnos a nosotros (Xoxocotla como nuevo municipio indígena) el 50 por ciento de la deuda, obviamente por eso quieren imponer a un suplente porque saben que esta delegación no va a apoyar este tipo de contubernios”, manifestó José Flores.

Tanto José Flores Rosales, como la gente que lo apoya, responsabilizaron a la alcaldesa Dulce Medina Quintanilla, y el cabildo, de los disturbios o hechos que se puedan suscitar de esta designación de delegado suplente.