Opinión - Sigue la mata dando…

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2018-03-09

El P. Arturo Paoli contaba en uno de sus trabajos sumamente reflexivos (Diálogos de la Liberación y La Perspectiva Política de San Lucas)que la Tribu Yecuani elegía a su jefe comunitario por 2 años. Una vez que tomaba el cargo se despojaba de todos sus haberes, repartiéndolos con equidad dándole más a quien más necesitaba que no otra cosa significa ese concepto. No se generaba rivalidad porque no había competitividad. La selección del responsable era por consenso y distinguía al designado como una persona amable, servicial, considerada, desprendida, generosa. Tenía como sus obligaciones disponer los escasos bienes procurando que nadie se quedara con necesidades insatisfechas como techo, alimento y abrigo. Una auténtica labor de carácter político que, también, no otra cosa significa.

Pero este modelo económico y político que hemos construido está alejado de sus originarios objetivos. No hay discusiones ni debates serios, no hay racionalidad para distinguir objetivamente qué nos hace daño como colectividad porque se privilegia el individualismo y se instalan frases que justifican este recalcitrante egoísmo que divide y extermina. La Política tiene como meta principal la administración de los bienes comunes que deberán ser repartidos equitativamente. Es todo. Pero los partidos que han devenido una franquicia comercial han pervertido este sentido prístino. De ahí que los arrebatos y los pleitos por las candidaturas sean el pan cotidiano justo ahora en estos momentos electorales que agotan toda la labor política en esas rebatingas.

El PRI, independientemente de algunos personajes conocidos plenos de buenas intenciones, lo digo con plena objetividad, no tiene remedio. El PAN no le va a la zaga y ha aprendido a hacer negocios privados con bienes públicos instalando y fortaleciendo la corrupción. El Verde no recoge ni su propia basura. El Panal –instaurado por lun sindicato magisterial paradigma de corrupción- se pasea orondo ofreciendo sus votos cautivos a quien mejor le garantice su parásita supervivencia. El PES pude seguirse persignando y el Movimiento Ciudadano traicionando sus originarias ideas que alguna vez quisieron convertirlas en Principios.

Por parte del PRD me gustaría saber qué perredista revolucionario y democrático (como rezan sus propias siglas) va a votar conscientemente por un candidato del PAN. Peor: van a votar estos perredistas consumados por continuar con el mismo modelo económico dañino y perjudicial, justo contra el cual se edificó ese partido nacido primero como Frente Nacional, luego uniéndose con el PSUM y finalmente como PRD unificando a otros como el PMT y algunos del extinto PRT que dio más de una vez muestra de coherencia política. Exceptuando a los Chuchos modelos de oportunismo y pragmatismo convencional así como de desvergüenza pública, desfachatez arrogante y rampante cinismo quisiera que algunos fundadores del PRD me aclaren a qué se debe ese su voto por un candidato nacido de la extrema derecha fanática y recalcitrante que espeta en sus discursos cero propuestas. Y por favor, no hablemos de Socialismo democrático ni mucho menos pues esta tentadora discusión de ideas no tiene cabida en sus malandronas cabecitas.

Lo importante pues para todos estos parásitos de la política electorera es conservar el puesto al precio que sea, concediendo lo que sea, apostando lo que se tenga aun cuando sea muy escaso. Son expertos, saben calcular su próxima llegada, aliarse con el indicado y hacer cuentas. Puedo decir que conozco priístas de toda su inútil existencia politiquera que recién se convirtieron en Morenistas disciplinados –eso sí- y porristas incondicionales de López Obrador. Panistas que juran amor eterno como adolescentes enamoriscados de miraditas entornadas y manitas suplicantes. Y perredistas seguidores empedernidos del actual gobernador Graco a quienes sólo les faltó comprarse un cajoncito de grasa para bolearle los zapatos. Ahora son fieles militantes de MORENA. Tengo nombres de algunos y de algunas hasta sus teléfonos…y sus medidas.

La enfermedad del poder invade a débiles mentales, hombres y mujeres, Los ejemplos de nuestros pueblos originarios quedan sólo como recuento histórico para ser guardados en un museo. Pero, ¿qué proponen?

Exacto, esa es la pregunta. Intentaremos algunas respuestas.