Nosotros - Morelos. El desorden consentido

Opinión

| Morelos. El desorden consentido

2018-03-09

De hecho ya nos acostumbramos a que lo ilegal sea lo cotidiano, que lo legal, sea la excepción, que la autoridad sea solo una fachada o membrete, que las víctimas siempre sean los inocentes, que los culpables gocen de cabal salud y libertad, que la libertad sea libertinaje, que el libertinaje sea el pretexto para los excesos y los abusos.

Hemos hecho con el absoluto y desde luego tácito apoyo y consentimiento de las autoridades un desorden y un caos en nuestro diario vivir. Particularmente lo miramos cuando en cualquier cuadra de las calles de nuestra ciudad aparecen por parte de la sociedad civil tres o dos topes que deshacen cuanta suspensión de vehículo pase por ahí, pero como un acto de colaboración por parte de la autoridad municipal generalmente, aunque los hay en los casos de la carreteras, con el otro consentimiento de la autoridad estatal los tradicionales baches que en ocasiones son verdaderas tumbas de los vehículos y sus pasajeros. Desde luego, los baches no están ni reglamentados ni deberían estar permitidos y lo obvio sería que se eliminaran, pero nadie toca el tema, ni los diputados o candidatos a diputados que al igual que el común de los mortales atraviesan con sus vehículos nuestras calles y carreteras. Ese consentimiento y colaboración que hace el gobierno municipal y estatal encarece los servicios de por sí ya elevados del pasaje a los usuarios por la lógica de que los costos de reparación se cargan a el precio de los boletos cuando se trata de servicio público.

Pero ahí no paramos con la irregularidad consentida de nuestra sociedad sino que nos encontramos todos los días con las consabidas marchas y protestas públicas que afectan las vías de comunicación, echando a perder la normal actividad de los ciudadanos e impidiendo muchas de las ocasiones la actividad empresarial de la que depende la vida económica de los sectores que integran al estado. Nos encontramos con asuntos patéticos de irresponsabilidad tanto de gobiernos como de ciudadanos y me referiré al más reciente de la autopista de Cuernavaca a México a la altura de la conocida fábrica de FIRESTONE el domingo pasado. Esa irresponsabilidad de los trabajadores al tomar la autopista y afectar la vialidad de los turistas que son nuestra fuente de empleos e impuestos, es grave, es seria y está prohibido en la ley y muy particularmente se llama alterar las vías de comunicación o en otras palabras, obstruir las vías generales de comunicación, pero a nadie le importa, menos aún a la autoridad que debe limitar estos hechos e imponer sanciones por los efectos que provoca a los inocentes, que son los usuarios que en este caso hasta tienen que pagar por pasar por el rumbo cuando van al sur de Morelos o regresan a sus lugares de origen después de motivar la economía del estado. Es un conflicto entre trabajadores parece ser según versiones públicas que ya amenaza con el cierre de la empresa que tiene más de 40 años de estar por aquí y si eso sucede habrá pérdida de empleos. Pasará como pasó en IACSA hace ya más de 30 años: La empresa ante la falta de entendimiento cerró definitivamente y se perdieron más de 4 mil empleos. En los tiempos de crisis cotidiana que vivimos, quiero ver quien va invertir ante tanta inseguridad para reponer esos trabajos. ¿El gobierno?, agazapado echándose la bolita, sin dar respuesta y sin poner el orden, todo en nombre del derecho de expresión que debe reglamentarse y con la falta absoluta de la aplicación de la ley, que no se atreven a imponer por asuntos políticos más que de orden y obligación.

Hace dos días pasó en XOXOCOTLA. Toman la carretera parte de sus habitantes para linchar a un hombre señalado como roba chicos y exigen a la autoridad su entrega para hacerse justicia por propia mano. ¿Por qué la población o una parte de la población llegan a éstos extremos? Esa pregunta de respuesta obvia debe hacérsela la autoridad, pero no lo hace, menos aún lo soluciona. La razón elemental es que no hay confianza en la ley y menos aún en los aplicadores de la ley, más cuando son los municipales o los de CAPELLA que saben los ciudadanos que al rato estarán libres bajo argumentos falaces. Luego entonces es la justicia de propia manos la respuesta, ésa es la válida. Fuente Ovejuna, como dijeran los clásicos. Este tema del asunto de Xoxocotla seguramente será más repetitivo con el tiempo y de ahí como muchos letreros lo anuncian ya en las calles de las ciudades y pueblos de Morelos, sino fíjese en las abundantes mantas que lo avisan. Podrán lincharse, con razones o no, a los ladrones o presuntos ladrones porque la autoridad ni investiga, ni castiga, ni impone el orden.

Pero algo más delicado aún, la violencia política tomará carta de naturalización en estos meses por venir, sin saber a ciencia cierta si llega para quedarse porque es un hecho que habrá protestas, toma de calles y carreteras porque no los gustó o hasta porque les gustó determinado candidato o porque cualquier ciudadano se le antoja tomar la calle, paralizar el tráfico porque se peleó con su mujer. Pero más lejos aún, son incluso las autoridades las que dan el ejemplo porque recordará Usted que hacer más de un año los empleados del Municipio de Jiutepec paralizaron la carretera que conduce a Cuautla, exactamente en el crucero de Tejalpa y en la esquina de Nissan y Wal-Mart por inconformidades con su gobierno. Es decir, la rebatinga, todos contra todos. El caos y el desorden como el pan nuestro de cada día…