Justicia

| Pancho Rendón

2018-03-09

Los Aretes y el Coyote amenazan a estudiantes

Con un nacomensaje que ayer integrantes del grupo delictivo Los Aretes y de un mafioso apodado como “EL Coyote”, la cual dejaron colgada en la entrada a la escuela secundaria “Luis Donaldo Colosio” ubicada en la colonia Pedro Amaro de Jojutla, donde se confirma la venta y tráfico de drogas, por parte de tres de los alumnos a quienes advirtieron amenazas precisamente por vender “mercancía”.

Ante este narcomensaje es necesaria la pronta intervención tanto de los directivos de ese plantel educativo como de la asociación de padres de familia, a fin de que ante este delicado teme de venta y tráfico de drogas al interior de la secundaria soliciten el apoyo tanto de autoridades federales como estatales, a fin de evitar y poder prevenir que algún estudiante sea levantado y ejecutado.

Por lo pronto y de acuerdo al texto del narcomensaje, quienes corren peligro su vida con los estudiantes Emmanuel “El Che”, Toño “El Mimi” y Kevin Romero “El Calimba”, quienes según la manta andan de “bufones” y tirando droga, por lo que estos tres jovencitos presuntamente serían quienes se encargan de enviciar a quienes serán el futuro de México.

Cabe mencionar que fueron los profesores de la misma secundaria quienes dieron aviso de lo anterior a las autoridades correspondientes para que acudieran los policías municipales y recogieran el narcomensaje para ponerlo a disposición del Ministerio Público y se dé inició a una investigación por parte de agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Le formulan imputación a dos menores violadores

La Agencia del Ministerio Público Especializada en Adolescentes (AMPEA) de la Fiscalía Regional Sur Poniente formuló imputación contra dos menores de edad por el delito de violación agravada, en perjuicio de una adolescente habitante del municipio de Tlaltizapán.

El juez de control validó la solicitud del Ministerio Público y ordenó mantener en internamiento preventivo a los dos menores en conflicto con la ley, fijando para el próximo lunes 12 de marzo la audiencia de vinculación a proceso.

Los adolescentes, de 16 años de edad, fueron asegurados la semana pasada por Policías de Investigación Criminal (PIC) mediante orden de aprehensión librada por el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA).

De acuerdo con lo declarado por la víctima, el 16 de noviembre del año 2017 caminaba por la unidad habitacional “Las Juntas”, en la cabecera municipal de Tlaltizapán, cuando de manera forzada se le llevó hasta un local comercial.

Ahí, dos hombres la condujeron a una habitación en la planta alta del inmueble, donde uno de ellos la agredió sexualmente, mientras que el otro vigilaba la puerta de la habitación.

La menor víctima, acompañada de su madre, presentó la denuncia correspondiente, cuya investigación arrojó la posible participación de los ahora detenidos en este hecho delictivo.

Era campesino el ahogado en canal de riego de Las Galeras

Después de una semana de permanecer como desconocido en la morgue del forense en la ciudad de Jojutla, fue identificado el cadáver del hombre encontrado sin vida con la cara dentro de un canal de agua de riego, a un costado de la carretera local Yautepec a Jojutla, a la altura del poblado de Tlaltizapán.

El ahora occiso respondió al nombre de Gerardo, contaba con 60 años de era y de ocupación campesino, según sus familiares, la semana anterior salió a desempeñar sus labores correspondientes en el campo y ya no volvió más, sin saber de su paradero, por lo que comenzaron a buscarlo por doquier sin resultados.

Ya como último recurso acudieron a la morgue del forense para preguntar de su persona y fue como se enteraron que había fallecido y como antecedentes, les comentaron que había sido encontrado sin vida ahogado en un canal de agua que pasa frente a las Galeras para los cañeros en Tlaltizapán y que a un costado del cadáver se encontró una botella de licor.

A pesar de que el canal de agua de riego es prácticamente un pequeño caño, no rebaza los 60 centímetros de profundidad, no saber cómo es que se ahogó el pobre hombre, aunque sospechan que pudo haber estado bastante tomado al momento de sufrir una caída y no pudo levantarse a tiempo al caer de cara al agua.