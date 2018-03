Local

Pese a que el diputado Julio Yáñez Moreno desde hace 35 años que creció, estudió y se casó en la ciudad de Cuernavaca y que además ha participado tres veces en los procesos electorales como candidato a alcalde de Cuernavaca, gobernador y diputado local, está mañana el Ayuntamiento de Cuernavaca le negó el trámite de su constancia de residencia porque no cumple con los requisitos que marca la ley.

Así sucedió esta mañana, cuando el diputado acudió a las instalaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, a las oficinas del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población para realizar el trámite de su constancia de residencia para participar en los próximos comicios electorales, sin embargo está le fue negada por no contar con comprobantes de domicilio de hace 10 años a su nombre, por lo que pidió piso parejo para todos aquellos que acudan a hacer este trámite.

"Quiero felicitar a las autoridades municipales por hacer bien su trabajo: hoy me están negando mi constancia de residencia porque no tengo comprobantes de domicilio de hace 10 años a pesar de que he vivido toda mi vida aquí, y el predial y los recibos están o a nombre de mis papás o de mi esposa. Sólo espero que estas restricciones apliquen para todos los candidatos, repito: a todos los candidatos sin distinción; así como me la niegan a mi por no tener recibos de predial, de teléfono o de luz a mi nombre desde hace 10 años, que tampoco se la tramiten a aquellos que no cumplan con esta documentación", exigió.

Julio Yáñez refirió que confía en que esta situación no se trata de una revancha política del alcalde, sino de un estricto cumplimiento y respeto por la ley por parte de los trabajadores del área del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población y que aplicarán los mismos criterios con el resto de los candidatos que busquen dicho trámite.