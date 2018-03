Local

Guadalupe Flores |

2018-03-08

El Gobierno del estado justificó el retraso en la entrega de los recursos para la reconstrucción de viviendas clasificadas como pérdida total, debido a la demora en los trámites ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Ángel Colín López rechazó omisión por parte del Ejecutivo para dispersar el 25 por ciento de los recursos que le corresponde entregar para los damnificados que perdieron su vivienda por el sismo del 19 de septiembre.

El compromiso es el 16 de marzo para depositar a las tarjetas del Fonden los 30 mil pesos que le corresponde de los 120 mil pesos para reconstruir viviendas.

Según el funcionario estatal, el gobierno que encabeza Graco Ramírez no ha dejado de apoyar a las familias “porque no están solo y no lo estarán trabajamos para recuperen su patrimonio”.

Pero acusó a actores políticos (sin precisar nombres) de especular, desinformar y manipular a los afectados sólo para fines políticos”, dijo que “hoy en Morelos se necesita sumar fortaleza y no apostar a las debilidades; lo que nos importa son los morelenses, lo que más necesitamos, son manos no descalificaciones”.

Finalmente, informó que tras emergencia, se han entregado cuatro mil 392 paquetes de materiales de construcción a familias cuyas casas fueron catalogadas con daño parcial a través del fondo “Unidos por Morelos”.