Observador político - En riesgo la coalición: “Juntos Haremos Historia”

Gerardo Suarez

2018-03-08

En las próximas horas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendrá que emitir un resolutivo, a favor o en contra de la impugnación que presentó el PRD en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia”, en razón de que el domingo Cuauhtémoc Blanco Bravo, se presentará ante el Impepac para registrarse como candidato de los tres partidos políticos: MORENA, PES y PT. De echar abajo el TEPJF la coalición, el alcalde capitalino sería solo el candidato del Partido Encuentro Socia y tanto Movimiento de Regeneración Nacional como el Partido del Trabajo, tendrían que darle entrada a sus propios candidatos.

EL REGISTRO.- El fallo del TEPJF tendrá que ser en las siguientes 24 a 48 horas, en virtud de que el domingo a las once de la mañana está contemplado la presencia de Blanco Bravo en las instalaciones del Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, para registrarse como candidato a gobernador por la coalición y por tanto, se debe tener una definición en torno a la impugnación que presentó el sol azteca contra la coalición y no puede ser antes del fin de semana.

De ser favorable para los perredistas y socialdemócratas el tema de las preferencias electorales daría un giro de 360 grados, en razón de que, Cuauhtémoc Blanco, corre el riesgo de ser solo el candidato a gobernador por el Partido Encuentro Social si la coalición se deshace y por tanto, MORENA, estaría en condiciones de lanzar como su abanderado a Rabindranath Salazar Solorio y la mismísima Tania Valentina Rodríguez Ruiz, estaría en condiciones del desquite para enviar como su carta fuerte a la gubernatura de Morelos a su amigo Manuel Martínez Garrigós. Por ello, la importancia del veredicto que pueda emitir en las próximas horas el máximo tribunal del país en torno a la coalición.

De no ir juntos MORENA, PES y PT, las condiciones políticas electorales cambiarían de manera radical en razón de que, la fortaleza de los tres partidos políticos se debilitaría y la preferencia electoral se vendría abajo por dos puntos sumamente importantes. Primero, el Encuentro Social no tiene estructura por ser un instituto literalmente nuevo y por tanto, solo la popularidad de Cuauhtémoc Blanco sería el plus de ese partido pero sin las condiciones en las que se encuentra en este momento. Segundo, el equipo de lleva el PES a las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular está muy débil, muchos sino es que la mayoría se están tratando de colgar de la imagen de los tres partidos pero sobre todo, de Andrés Manuel López Obrador pero en realidad, no traen prácticamente nada si compitieran solos. Ahí el riesgo para el edil en caso de ir solos sin la fuerza que representan los otros dos partidos.

Pero además, aún no cuaja entre los morenistas la decisión de que Cuauhtémoc sea candidato a gobernador, en gran medida porque ellos ya se sentían con posiciones electorales y otros hasta trabajando en alguna dependencia de gobierno y las cosas cambiaron de manera radical con la coalición, por lo que son ellos mismos quienes se truenan los dedos por impedir que sea el edil de Cuernavaca quien los represente en las votaciones del uno de julio. Las siguientes horas serán de suma importancia porque el TEPJF tendrá que resolver el asunto de si “Juntos Haremos Historia” va o no en coalición.

ANA ISABEL, REBASADA. La situación que se vive al interior del IMPEPAC es ya de verdadera preocupación, no hay sesión en la cual las diferencias y los enconos no sean algo ya algo normal entre los integrantes del Consejo Estatal, quienes evidencian todo, menos cordialidad, certidumbre, claridad, transparencia en sus decisiones que tienen que ser colegiadas porque de ellos depende la estabilidad y paz en el proceso venidero.

Y es que las declaraciones de Ana Isabel en el sentido de que el proceso está en riesgo por la falta de dinero les caló hondo a muchos, aunque dijo una gran verdad, por todo lo que se requiere y no se puede hacer por ese gravísimo problema que incluso, fue tema del representante del PRD, Francisco Gutiérrez Serrano, haya considerado que sea el INE quien atraiga la elección por lo delicado que representa las declaraciones de la titular del IMPEPAC en el sentido de que sí existe un riesgo para las elecciones del uno de julio.

Es triste decirlo, más en esta fecha, pero Ana Isabel León Trueba está rebasada en el órgano electoral. No es posibles que pese a la gravísima crisis que hoy provocó que haya declarado estar en riesgo la elección y pese a ello, se hayan incrementado el salario en el mes de diciembre sin importarles provocar un boquete financiero sobre todo, por quienes más ganan que son los consejeros electorales.

Pero además, es inadmisible que la falta de acuerdos genere nula certeza al exterior, en razón de que son acuerdos mínimos que tienen que ver con la operatividad del órgano electoral, más aún, en medio de un proceso tan cuestionado como la situación del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, que se vivió en el 2015 con todo y el PREP que no sirvió para nada. Peor aún, los consejeros no garantizan profesionalismo no solo de cualquier ciudadano sino de todos los candidatos independientes y peor aún, tampoco ofrecen certidumbre y ello tiene que ver por las parcialidades existentes cuando debe de ser lo contrario.

A manera de ejemplo, el INE trae distintivos en su personal en todos los estados del país, algo que debe suceder en el IMPEPAC con su gente, sin embargo esto es un sueño porque ni a uniformes llegan a pesar de que sea una determinación del órgano electoral federal. Para acatar esta disposición se requieren dos cosas: voluntad de dinero. Y no se tiene ninguna de las dos.

Es increíble que un órgano electoral se esté peleando siempre. Ya les jalaron las orejas en el INE en México en más de una ocasión a los consejeros y consejeras electorales y no hacen caso, por lo tanto, su actuar no garantiza certeza ni confiabilidad en el proceso. Para concluir: No hay acuerdos en todas las decisiones del órgano electoral y sí no se ponen de acuerdo en temas internos, ¿cómo pueden garantizar la seguridad de la elección? Dentro del IMPEPAC siguen habiendo dos bloques. Uno de cinco y otro de dos consejeros y consejeras. Deben tomar acuerdos y no desacuerdos, porque tal parece que ocupan el espacio de los partidos políticos que por su naturaleza y las diferencias ideológicas, chocan.

