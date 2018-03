Opinión - Epistola del periodista, escrita por Ignacio Ramírez (El Nigromante)

Opinión

Isaías Cano Morales |

2018-03-08

“ Cuanta falta le hace a este país desfalcado y engañado por tantos embaucadores patrios un ejemplo de intelectuales pensantes y honestos que fustiguen al poder político corrupto hasta sus raíces ; en este tiempo nos parece tan poco probable el surgimiento de los colosos de la pluma incendiaria. Porque tienen que ser humanos universales , sentir la profesión del periodismo como una “ devoción patriótica ” y no como un empleo gratificante o de ocasión ; que sean capaces de sentir rabia e indignación ante tantos abusos que se cometen diariamente en contra del pueblo pobre y sentir una profunda = clemencia apostólica = por los desprotegidos , por los vulnerables y convertirse en la voz de los ausentes y de los miserables sobre los proyectos de desarrollo social utópico en México.

Después, se debe tomar la pluma incendiaria y se debe de estar dispuesto a entablar una lucha legendaria para componer, en lo más posible nuestra triste realidad y expiar los pecados de soberbia y pasividad con un servicio social auténtico. Conforme las creencias antiguas, los periodistas y los escritores deben ser =los devoradores de los pecados sociales= y los catalizadores del progreso patrio siempre sabiendo y estando conscientes de las consecuencias personales que esto nos acarreará (…).

Nacer con el talento de la conciencia social es una maldición terrible porque no siempre podemos cambiar o remediar a nuestras naciones, a la sociedad pestilente que sufre una desigualdad, pero no podemos claudicar, ni se puede llegar a la casa a disfrutar de bienestares diversos hasta que hayamos salvado a un ciudadano de su tragedia individual o colectiva. Los periodistas son los médicos sociales y espirituales de la patria , que nos afligen o nos alegran la existencia con sus notas cáusticas . Si una persona decide libremente seguir la profesión de periodista , lo hace por amor a sus semejantes y no por vanidad ; no por desprecio, no hay periodistas mejores en el pasado.

Nuestro país siempre estará en agonía mientras existamos, ningún periodista puede hablar de cultura en un país de desiguales, porque convertimos las notas en una oda a un tirano o a un paria con poder. Hablar de cultura en un país lleno de miseria es un desatino y un grave improperio. Desde la época de emperador Nerón, las artes eran un distractor social muy efectivo para evitar la crítica al poder, y recientemente se consagraron esas disciplinas como una denuncia social muy efectiva.

Para ser un periodista se requiere ser una persona culta e ilustrada en todos los temas nacionales para no caer en ridículos involuntarios ; nunca hablaremos de festejos populares si el pueblo pobre no es el actor principal, ni podemos resurgir de nuestras cenizas sin purgar a la patria de las alimañas que la explotan de manera permanente.

¡ Ay de aquel que desvirtúe el periodismo ! Porque el repudio social será implacable , como su proscripción pública ; no habrá espacio digno para aquél que desprecie a la opinión pública. Los lectores solo perdonan un error involuntario; la sentencia nacional en contra de un mal periodista es cruel y despiadada , y se llama pérdida de la credibilidad . El peor castigo es el anonimato eterno. No nos vuelve a leer el público, ni en su aburrición extrema.

Si uno se decide a seguir la profesión de periodista, entonces firmamos con nuestra sangre redentora un papel maléfico que conlleva la reivindicación nacional, para trabajar entre diablos oscuros y alcanzar la gloria, denunciando a los tiranos o a los embaucadores públicos ; el mayor logro profesional de un periodista es alcanzar , la gratitud o la estima popular obteniendo con nuestro trabajo honrado nuestra propia redención al servicio de las causas justas de la patria ”.

Ya han pasado más de 15O años de la fundación de la Academia de Letrán y no deja de impresionarnos su arraigada presencia en la idiosincrasia nacional. Ignacio Ramírez el Nigromante elaboró una epístola del periodista que todavía está vigente para la nueva generación de profesionales de la información y que debiera ser un dogma de fe para el gremio. (nota última es del autor del libro “Guillermo Prieto” Crónicas tardías del Siglo XIX en México, Emilio Arellano.

Nota: el subrayado es de quien transcribe el contenido del tema. El Nigromante, fue periodista, poeta, escritor,, abogado y político y promotor del Estado laico. Este 2018 se cumplen 200 años de su nacimiento.

Chay_cano@hotmail.com