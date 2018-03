Casos y Cosas de Morelos - La prioridad de los recursos públicos

Opinión

| Sergio Dorado

2018-03-08

En materia de bloqueos, plantones y marchas, no recuerdo un escenario tan caótico como el del presente sexenio, el del gobierno de Graco Ramírez; a unos meses de fenecer, por cierto. Es que la gente ha aprendido a llegar a los extremos de la exigencia con tal de que el gobierno estatal escuche a los morelenses. Así sucedió con los damnificados del sismo del 19S que con saña azotó a Jojutla, quienes después de seis meses y cansados de esperar las promesas de auxilio gubernamental para la reparación o reconstrucción de sus viviendas, bloquearon la autopista del Sol y se plantaron frente a las oficinas de la SEDATU hasta que Rosario Robles vino a Morelos para aclarar, según ella, las cosas.

Este caos lo padece con frecuencia la ciudad de Cuernavaca, que se vuelve así un nudo vial inextricable. Cuando el paso exprés se bloquea, incluso cuando el origen sea más al sur de la autopista del Sol, la ciudad enloquece. Y más aún cuando simultáneamente la gente se planta frente a instalaciones gubernamentales para presionar al administrador del estado. La salida de escuelas, en casos así, es como entrar a un infierno de autos amontonados. Buen número de gente frenética, dentro de un atolladero sin escape, acciona cláxones o insulta, porque serpentear por las calles a paso de tortuga y evitando carrocerías ajenas es de verdad un embrollo esquizofrénico.

En reunión que se llevó a cabo en la Secretaría de Educación del estado de Morelos, que presenció el secretario de Gobierno local, Ángel Colín López (en representación del mandatario), Rosario Robles Berlanga secretaría de la SEDATU culpó al gobernador Graco Ramírez por no aportar su parte estatal para la reparación o reconstrucción de la región de Jojutla. Ahí, aseguró que al gobierno federal sólo le falta una parte de lo que le corresponde, que será cubierta a fines de este mes de marzo. Y afirmó también que el gobierno de Graco Ramírez pondrá su parte el 16 de este mismo mes, sin falta. Y todo arreglado, aunque me pregunto si esto habría sucedido igual si los damnificados no hubieran salido a la calle.

Por su parte, los damnificados advierten a la autoridad nacional y local que de no cumplirse su peticiones con prestancia, tomarán medidas más severas, que no son otras que las de volver a bloquear vías importantes de comunicación y plantarse donde los oigan y los vean. Solamente así funciona el sistema. Y bueno, no se les puede culpar. Recién sucedió el temblor, los políticos querían quitarse hasta la camisa para donarla a los damnificados. Con rostros compungidos se escucharon y se vieron en las redes sociales como si de veras. A seis meses de ello, los mismos, ya los tenían olvidados.

Curioso al menos resulta, por lo que toca a la autoridad local encargada de la reconstrucción, declarar que apenas el 20 % está en este proceso. O sea que si apenas se ha avanzado en tal proporción de tiempo y forma, faltan al menos 30 meses para alcanzar el 100%, lo que estará finalizando en el mes de septiembre del año 2019, cuando incluso se podría aprovechar la fecha para la realización de un evento político el 19 de ese mes donde el nuevo gobernador pudiese volver a llorar nada más con el recuerdo. Ya cuando Graco Ramírez quién sabe dónde andará.

“Cumplimos en tiempo y forma con todos los requisitos” –declaró Ángel Colín López, por su parte, ante los micrófonos de la prensa local y nacional. Tras la reunión con Rosario Robles, el secretario de Gobierno reiteró el compromiso del Gobierno del Estado con los damnificados, que más bien andan bravos de que les doren la píldora. Invitó además, con su característico tono sosegado, a cualquier curioso a indagar en página de internet la transparenciacon que se manejan los recursos para este fin, pues el gobierno de Graco Ramírez es un gobierno aseado y muy bien uniformado.

Parece ser, sin embargo, que los dineros públicos se manejan a discreción. El IMPEPAC, por su parte, también exigía más de 50 millones de pesos de ampliación de presupuesto para poder efectuar y arbitrar elecciones confiables. Pero según eso, la fecha límite ya se cumplió y quién sabe de cuántas maneras este hecho afectará un proceso electoral que no luce limpio. Y así otras exigencias de recursos en otros rubros, lo que predice un cierre de sexenio nada estable para el gobierno de Graco Ramírez.

Como sea, la sociedad morelense inconforme ha aprendido que sin presión no se consigue nada. Es así. Es su única forma de exigir promesas que se quedaron en el olvido político. Porque hay deuda política en seguridad, economía, empleo, salud y tantas otras cosas que se quedan en espera. En este momento, sin embargo, la prioridad de los recursos fluye hacia la campaña electoral, que debe ganarse a como dé lugar.