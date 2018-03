Local

2018-03-07

Cuernavaca, Morelos. La visita a Cuernavaca que no tenía programada la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, para destrabar la toma de las instalaciones de la dependencia en Morelos, que mantienen cerradas familias del municipio de Jojutla, damnificadas por el sismo del 19 de septiembre; pareció molestarle, pues dejó “con la mano estirada” al presidente municipal de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien estuvo apoyando los habitantes de su municipio.

Este martes y luego de sostener una reunión que pactaron un día antes en el bloqueo de la autopista del Sol, Rosario Robles se despidió pero negó el saludo al edil quien un día antes en un enlace telefónico, se mantuvo firme en que era necesaria su presencia en Morelos para que de viva voz, las familias damnificadas escucharan la explicación que tenía que dar el gobierno federal a través de la Sedatu, por el faltante de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) a las familias que fueron censadas y que registraron en pérdida total y pérdida parcial de vivienda y que a casi seis meses del sismo no apenas habían recibido entre 15 y 30 mil pesos de un total de 120 mil.

“Definitivamente aquí el tema no es político, yo pudiera comentarles muchas cosas que nos dimos cuenta ya en el terreno, aquí hay varios testigos que estuvieron conmigo en la reunión y sé que la llamada y el movimiento de ayer, le causó molestia a la secretaria (Rosario Robles), ni modo, yo prefiero que la gente de Jojutla no se enoje conmigo a que se enoje un funcionario, y les voy a decir por qué, porque al llegar y saludarla me dejó con la mano extendida, no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada ¿saben una cosa? Yo pude en ese momento haber brincado y pude hacer muchas cosas pero por encima de eso está el interés de la gente, por encima de eso está el dolor del pueblo y eso es más importante, es mucho más valioso que cualquier situación; y que bueno que hoy ya quedó bien claro quién estaba siendo omiso en el tema de los recursos”, expresó ante las familias de Jojutla en las oficinas de Sedatu Cuernavaca, el alcalde Sotelo Martínez.

En esa reunión, Rosario Robles, reconfirmó que el gobierno federal ha cumplido con los depósitos que le corresponden de Fonden a Bansefi, y que quien no ha cumplido con esa parte es el gobierno del estado que le toca aportar el 25 por ciento.

Derivado de esta reunión, se puntualizó que el gobierno del estado cumplirá con su aportación a más tardar el 16 de marzo, mientras que el gobierno federal hará la última dispersión a finales del mes. También se subrayó que las viviendas afectadas con pérdida parcial sólo se les apoyará con un recurso de 15 mil pesos.