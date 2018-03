Local

Gerardo Suarez |

2018-03-07

Un llamado hizo el dirigente del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Martínez Terrazas al titular del poder Ejecutivo para que no provoque más incertidumbre en el Impepac, y entregue a la brevedad la ampliación de los recursos económicos que fueron solicitados en tiempo y forma para el desarrollo de las elecciones.

Indicó que hoy en día es preocupante lo que está sucediendo al interior del Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, puesto que a tan solo menos de cuatro meses no les han entregado los 6 millones del año pasado y un solo peso del 2018 no ha sido depositado.

Esta situación está provocando conflictos al interior del órgano electoral y por lo tanto, adelantó que el gobierno del estado debe de atender puntualmente la demanda y exigencia de los consejeros electorales que están frenados en diversas actividades en pleno proceso electoral por la carencia de los dineros y eso dijo, es preocupante.

Juan Carlos Martínez, adelantó que para este año el panorama en el ámbito electoral no es nada halagador por las reformas que de último minuto fueron aprobadas, así como lo reñido que serán las elecciones por lo que adelantó que se requiere blindar al órgano electoral y garantizar que las elecciones serán las mejores pero siempre y cuando se cuenten con los recursos económicos suficientes para un buen desempeño de los consejeros.

“Debemos hacer conciencia todos de que el proceso electoral debe ser claro, transparente y democrático pero también que se cumpla el ejercicio y la responsabilidad fiscal de cada quien y por ello, solicitamos a las autoridades para que las elecciones pueden ser fortalecidas y blindadas para que no haya dudas antes, durante ni después de la jornada comicial del primero de julio”, refirió.

El dirigente blanquiazul comentó que no debe ser una decisión política y por ello se requiere que el gobierno del estado impida se siga acelerando la incertidumbre, a efecto de que tanto el órgano electoral como el propio Tribunal Estatal Electoral, puedan tener las condiciones para realizar un excelente trabajo en beneficio de la

ciudadanía que exigirá certidumbre el día de la elección.