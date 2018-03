Local

Erick A. Juarez |

2018-03-07

El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez aseguró que continúa firme su participación como precandidato a la gubernatura por Morelos por el partido Nueva Alianza, ya que este proceso judicial corresponde a una persecución política.

Vera Jiménez dijo que estarán en espera de que los magistrados y jueces federales resuelvan su situación jurídica, debido a que no descarta que las autoridades puedan fabricar algún otro tipo de delitos para evitar su participación en el próximo proceso electoral.

“A parte de los procesos que ya se abrieron no tengo otro proceso, lo pueden fabricar pero no creo que les den los tiempos políticos para que se puedan ejecutar una sentencia en mi contra y puedan dejarme con la anulación de mis derechos político electorales (…) Si estoy completamente firme, sin ningún titubeo y con miras de recuperar el estado de derecho que me parece importante para recuperar la tranquilidad de los morelenses”, declaró.

Cuestionado respecto a que el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza no participará en las exhumaciones de Jojutla, Alejandro Vera lamentó dicha situación, por lo que someterá en su agenda política como candidato a la gubernatura por Morelos por Nueva Alianza, los temas de las víctimas de desaparición forzada.

“Como universitario e investigador que soy, lo respeto pero como ciudadano es muy lamentable que dejemos de apoyar las diligencias en relación con todas esas personas que están desaparecidas que están buscando las víctimas”, advirtió.