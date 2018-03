Local

Erick A. Juarez |

2018-03-07

-Esta semana estarán en Cuernavaca como parte de la visita que harán en 11 estados del país

-Para crear una base de datos nacional y realizar comparativos de pruebas de ADN con personas fallecidas o no localizadas.

Autoridades de la Policía Federal división científica en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Morelos, iniciaron con la toma de muestras para identificación, a fin de crear una base de datos a nivel nacional para realizar los comparativos de las pruebas de ADN con las personas fallecidas o no localizadas.

De acuerdo con el comisario de la PF Morelos, Ariel Badillo Lozano aseguró que durante esta semana estarán en Cuernavaca como parte de la visita que harán en 11 estados del país, con la intención de que acudan aquellas familiares que se encuentran en la búsqueda de un familiar desaparecido o fallecido.

“El objetivo es comprar las muestras genéticas no sólo en Morelos, sino a los demás estados, ya que son entre 9 estados donde se llevan a cabo estas muestras, ya que las muestras genéticas para identificación con personas no identificadas, nosotros no venimos a investigar, venimos únicamente para tratar de tomar esas muestras a los familiares de personas desaparecidas”, dijo.

Badillo Lozano exhortó a la ciudadanía en general acudir a la toma de muestras con la intención de que se cuente con la certeza de que los resultados los cuales se obtienen de cuatro a seis meses serán compartidos con la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que estos análisis que realizan serán de manera gratuita.

Por su parte, el coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Samuel Nava Vázquez, afirmó que es un paso positivo a nivel nacional y justo para las víctimas, por lo que esperan que en esta semana acudan alrededor de 300 personas.