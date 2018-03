Local

Se difiere audiencia del ex rector Vera quién fue acusado por el delito de peculado

Erick A. Juarez |

2018-03-07

La mañana de este martes, se difirió la audiencia intermedia del ex rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Vera Jiménez quién fuera acusado por el delito de peculado por más de 600 millones de pesos, luego de que el agente de la Fiscalía Anticorrupción recusara a la juez, Nancy Aguilar y a la defensa de Vera por impartir clases en la UAEM.

Fue alrededor de las 08:30 de la mañana de este martes, cuando dio inició a la audiencia intermedia, en las instalaciones de los Juzgados de Primera Instancia, de Control y de Juicios Orales del Primer Distrito Judicial, ubicados en el Centro de Cuernavaca.

Sin embargo, el agente del Ministerio Público, solicitó el recuse de la impartidora de justicia, al mencionar que estos podrían tener algún interés en común para no procesar al catedrático. Por ello, tomo protesta, el nuevo defensor particular de Vera Jiménez, Christian Fragoso Velázquez quién aseguró que la Fiscalía demandó que dejará de conocer la juez quien podría tener algún conflicto de intereses a la anterior defensa, por lo que fue destituido el litigante César García para defender al ex rector de la casa de estudios.

“Este día se tenía programada la celebración de la audiencia intermedia en el caso de una imputación por el delito de peculado y está suspendido el procedimiento y otros dos procedimientos que se tienen de forma en curso, pero sin embargo, existen juicios de amparo por lo que los jueces federales ordenaron a que se suspenda hasta en tanto sean ellos quienes resuelvan en definitiva”, declaró.

Por ello, el defensor particular del catedrático, Christian Fragoso Velázquez aseguró que será un tribunal de alzada conformado por tres magistrados del Poder Judicial quienes se encargaran de resolver si la juez Nancy Aguilar continúa conociendo el proceso, debido a que no descartó que este hecho corresponda a una dilación de la justicia.