Local

Mamá de posible feminicida, docente de la EESJ, no se ha presentado a trabajar

Yesenia Daniel |

2018-03-07

Jojutla. La docente de la carrera de Derecho en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (ESSJ), Miriam Hernández, mamá de Brayan “N”, de 18 años de edad, vinculado a proceso por su probable participación en el feminicidio de Mercedes Sierra de 22 años de edad; no se ha presentando a trabajar, y posiblemente solicite un permiso para ausentarse, mencionó la directora interina de la institución, Silvia Cartujano Escobar.

De acuerdo a los primeros datos obtenidos el día de los hechos, el pasado 27 de febrero cuando se localizó el cuerpo sin vida de Mercedes, al interior de una vivienda en una de las privadas de la colonia del Bosque, fue Miriam Hernández, mamá del presunto responsable del crimen, quien solicitó el apoyo de la policía para detener a su hijo. La docente también colaboró con las investigaciones y estuvo presente en el momento de la detención del joven cuando la Policía de Investigación Criminal (PIC) hizo efectiva la orden de aprehensión.

Aunque en la audiencia de vinculación a proceso no hubo presencia de familiares o amigos de las familias, ni de la víctima ni del presunto agresor; la mamá de Brayan “N”, colaboró con las investigaciones.

La directora interina de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, indicó que la docente Miriam Hernández no trabaja tiempo completo en la institución, y sólo daba la clase de Derecho Municipal, que no se ha presentado a trabajar desde el martes y que si fuera el caso de que solicitara una licencia tendría que ser ante una comisión especial que no compete a ella.