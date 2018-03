Opinión - Sobre las candidaturas independientes en el país

Opinión

| Hertino Avilés Albavera

2018-03-07

Los avances que ha alcanzado el ser humano en ciencia y tecnología, han traído consigo efectos que potencialmente son positivos o negativos; la búsqueda de mejores condiciones de vida, la comodidad, el confort, la felicidad, la supremacía y el control de la sociedad, es decir, el poder, siempre serán fuertes motivos.

Será la necesidad de “poder”, lo que contribuirá a que el hombre sea capaz de cruzar lo inalcanzable para obtenerlo; es de recordar las palabras de Hobbes cuando menciona que “hay en la humanidad entera, un perpetuo e incesante afán de poder, que cesa solamente con la muerte”.

En una búsqueda de una distribución equitativa del poder, el ser humano ha buscado mecanismos que permitan el acceso al poder de todos los que así lo deseen, siempre y cuando no busquen el beneficio personal, sino el de la comunidad en general. Para ello, ha establecido reglas de conducta obligatorias que son vigiladas por medio de autoridades o representantes, que son electos bajo reglas y mecanismos perfectamente establecidos.

En ese orden de ideas, en el caso de nuestro país, para acceder a un cargo de representación popular, es necesario encontrarse bajo el respaldo de un partido político, situación que resulta contradictoria con lo que establece el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que entre las prerrogativas de los ciudadanos mexicanos es votar y poder ser votado para todos los cargos de elección popular, es decir, no se establece que se deba estar bajo el cobijo de alguna institución, como es el caso de los partidos políticos, para poder acceder a un cargo de elección popular, por lo tanto, surge aquí en el derecho mexicano, el tema relativo a las candidaturas independientes; siendo esta la facultad otorgada a los ciudadanos de participar para cargos de elección popular sin tener para ello que depender del respaldo de un partido político, son hoy una necesidad del sistema electoral mexicano, que como lo tenemos presente hasta este momento, no representan una invención de los último años, sino que son la consecuencia de las deficiencias del sistema electoral.

En este sentido, debemos tener presente que aún y cuando dentro de las actuales boletas electorales encontramos al final de ellas un espacio que servirá para emitir el sufragio a favor de un candidato no registrado, es decir, que no cuente con el apoyo de alguna institución política, dejo de ser viable debido a las reformas que dieron fortaleza al sistema de Partidos Políticos.

La no existencia legal de las candidaturas independientes en nuestro actual sistema electoral, no ha impedido algunos intentos de llevar a cabo el registro para los puestos de elección popular por estos mecanismos, toda vez que se argumenta que al no encontrarse prohibidas, su existencia es viable.

Ahora bien, el reto no sólo consiste en otorgar o no esta facultad de vuelta a los ciudadanos, y mucho menos verlo como revancha política en contra de las instituciones que al parecer de la población sólo se aprovechan de ésta para conseguir objetivos particulares; es obligatorio que se analice de una manera especial el otorgar esta posibilidad, debido a que por su naturaleza misma, el Derecho Electoral conviene a todos los ciudadanos y el legislar de manera inconsciente podría contraer mayores problemáticas que las actuales.

Por lo anterior, es necesario que dentro de los temas a considerar en mesas de discusión, foros y demás actividades encaminadas a dilucidar el tema de las candidaturas independientes; encontremos tópicos como: el presupuesto a otorgar al candidato independiente y su similar a los Partidos Políticos (origen y destino, es decir, fiscalización); el número de ciudadanos que deberán formar parte del respaldo al candidato en particular; así como la honorabilidad de la persona que decide postularse; de igual forma deben de establecerse los mecanismos que permitan el fortalecimiento de las mismas por parte de los actores políticos, pero en especial de la población, ya que el objetivo final será el beneficiar a la población en general.