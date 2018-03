Opinión - La educación básica y media superior es una obligación del Estado, en Morelos ese derecho no se cumple

Opinión

| Soledad Solís Córdova

2018-03-07

A escasos meses de que concluya el presente ciclo escolar y también del actual gobierno perredista de Graco Ramírez, la PreparatoriaEjército Libertador del Sur (ELIS), ubicada temporalmente en las instalaciones de la casa de cultura de la colonia Gerardo Pérez en Emiliano Zapata, se prepara para despedir a la cuarta generación de egresados. La noticia no sería extraordinaria si no fuera porque los cerca de doscientos jóvenes que actualmente estudian en dicho centro no cuentan con lascondiciones mínimas para desarrollarse, por ejemplo no tienen derecho a la beca salario tan llevada y traída por el gobierno, puesto que son ya varios años que llevan en pie de lucha, para demandar al gobierno del estado y particularmente a la SEP, el reconocimiento oficial, pero todo ha quedado en promesas. Aun así los maestros y estudiantes, con trabajo tesonero, han conseguido que varias decenas de jóvenes continúen sus estudios en las principales instituciones superiores.

Hace cerca de dos años, el propio gobernadorescribióy prometió en su cuenta de Facebook,la creación de un colegio de bachilleres para resolver la demanda creciente de este nivel en esa región conurbada, pero el engaño oficial no tardó en aflorar, esa buena iniciativa sólo quedóen palabras, pues hasta la fecha no hay avance en el reconocimiento de la ELIS, a pesar de contar con el terreno para su construcción, conseguido ya por los propios estudiantes y requisito indispensable para que la autoridadeducativa otorguela clave. Por la presión de los alumnos y con el apoyo del movimiento antorchista el gobierno del estado se vio obligado, a través de la subsecretaría de educación, a realizar el estudio de factibilidaddesde julio pasado pero nunca entregaron el resultado a la SEP federal, para que ésta, a su vez, entregara la clave de centro de trabajo.

En días recientes, después de una movilización, fuimos convocados el comité estatal de Antorcha a una mesa de diálogo por el subsecretario de gobierno, Carlos Benítez, quien se había comprometido a solucionar este y otros problemas de carácter educativo, para según él destrabar el conflicto. Así quedó de convocar a funcionarios de educación que tuvieran capacidad resolutiva, sin embargo, a la cita solo llegó, después de una hora de espera, un funcionario menor, razón suficiente para no seguir en el juego engañoso y poco serio, distintivo de un gobierno que hace oídos sordos a los problemas de la gente pero que gasta millonadas en querer lavarse la mala imagen, conseguida a pulso, mientras el pueblo morelense se debate en la pobreza y en medio de la inseguridad y la violencia.

Desde este espacio invito a los jóvenes de la ELIS a que no decaigan en su lucha, pues ya han ganado en valentía y en conciencia, además cuentan con el apoyo siempre solidario de todos los antorchistas.