Deportes

| Ignacio Cortés

2018-03-07

JIUTEPEC, MOR.- Violencia en el torneo de fútbol organizado en este municipio a cargo de Manuel Agüero Tovar y donde la tragedia rondó en el juego entre el seleccionado Rancho Capiro Ruta 19 y Deportivo Progreso, por lo que los organizadores no tuvieron otra que dejar fuera a los dos, pero el alcalde quiso aprovechar el resquicio para revivir a su escuadra, Deportivo Amigos de Jiutepec; vinieron las protestas y Agüero Tovar se quedó con la muina y la eliminación de su escuadra.

A la eliminación, por batalla campal, el cuadro de Sobrinos del Diablo llegaba a la final por ser el mejor escuadrón en el torneo regular y le correspondía enfrentar al ganador del duelo que terminó como el Rosario de Amozoc, y al quedar eliminados los dos, iba directo a la partida por el título, pero Manolo se sintió resurrector y quiso que el Deportivo Amigos de Jiutepec se enfrentara, en un repechaje, al Baxter, y de ahí surgiera el rival del Sobrinos, pero el delegado de este conjunto se dio cuenta de la pretendida arbitrariedad y amenazó con retirarse si resurgía el cuadro al que le ganó en cuartos de final 4-2, y le secundó el representante del conjunto del Tlahuapan, por lo que al alcalde que renta sus propiedades a sí mismo, es decir, al municipio que dirige, por medio de los organizadores, se vio obligado a entrar en razón y a retirarse de este certamen, en el que apenas llegó a la ronda de los cuartos de final. El torneo lo hizo para que los suyos ganaran, pero contrató a novatos para la dirección técnica y fracasó.

Sobrinos del Diablo 4-2 a Amigos de Jiutepec y a semifinales

JIUTEPEC, MOR.- El Sobrinos del Diablo a semifinales del certamen de balompié de Jiutepec, al vencer 4-2, por la vía de los penales al Deportivo Amigos Jiutepec, en el campo Alcántara del lugar, después de un duelo altamente explosivo y de grandes y constantes pinceladas de fútbol de primer nivel, en cuartos de final del certamen.

Ahora ya se sabe que se va directo a la final el cuadro de Sobrinos del Diablo que gana en penales al conjunto de Manuel Agüero Tovar, aunque el cuadro lo dirigió su hermano, quien, según testigos presenciales, al perder este duelo de cuartos de final, gritó de lado a lado de la cancha al organizador, Alfonso Arroyo si renuncia se escribía con una ere o una erre, aunque se tomó a broma, pero hay fama de que el alcalde es vengativo cuando se le ponen al tiro.

Semifinales

En cuanto a la otra partida semifinal, este sábado se jugará el juego de ida entre el Deportivo Refaccionaria Tlahuapan y el seleccionado de Temixco, y la siguiente semana, el 17, sería el cotejo de revancha, y el ganador se medirá con el 11 de Sobrinos del Diablo, en la lucha por el título, siendo, según comentarios, que el primer lugar se llevará 50 mil pesos, el segundo mejor colocado 30 mil y el tercero 20, es decir, cien mil pesos, y los tres cuadros, el de los temixquenses, el de la refaccionaria y el de Sobrinos, ya tienen asegurados premios; los semifinalistas, por lo menos 20 mil y el finalista, los de la Liga Progreso, 30 mil, al estar ya instalados en la meritita final.

Alfonso Arroyo cuenta con experiencia en eventos, pero estar en la administración de Manuel Agüero es estar al filo de la navaja, porque es vengativo y le gusta que sean serviles y no le contradigan, y el que no haga lo que él dice, se va, y así ha corrido a muchos, incluso a no pocos de los que le ayudaron a ser alcalde, aunque ahora anda en la reconciliación, a condición de que les vuelva a hacer lo mismo tarde o temprano.

El certamen está por llegar al final y la violencia está en su apogeo porque los organizadores no tienen autoridad y el alcalde no ha tomado medidas preventivas para ello, brindando seguridad a los futbolistas y a los asistentes, deseándose que las cosas no se vayan a salir de control y se termine con hechos que sean de verdad lamentables.