Yesenia Daniel |

2018-03-06

Jojutla. Entre calles abiertas y gente sumida en la desgracia, un contingente de alumnos de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (EESJ), pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recorrió las principales calles de la cabecera municipal para mandar un mensaje a la sociedad: que por el crimen de Mercedes Sierra Hernández, víctima de violencia por su condición de mujer, no habrá perdón ni olvido, que exigen justicia y que les toca como mujeres y hombres, estar alerta de la violencia feminicida.

Mercedes Sierra Hernández dejó un espacio que será imposible de llenar, sus compañeros de grupo y su familia, caminaron bajo un sol rabioso en el centro de Jojutla, entre escombros que dejó el sismo del 19 de septiembre y casas que se están empezando a reconstruir. El contingente fue nutrido, contundente, valeroso.

Los estudiantes salieron de la Escuela de Estudios Superiores, de dónde Mercedes de 22 años, hubiera salido si no la hubieran matado, le faltaba un año para terminar la carrera de Derecho, ella junto con su hermana María de los Ángeles venían a estudiar aquí, pues su familia se estableció en el municipio de Temixco, en la zona metropolitana del estado.

“Claramente estamos indignados como compañeros universitarios, y siento una responsabilidad moral en apoyar a la familia, veo el dolor en la mamá, y aunque el chico está en prisión ahorita pero pues la mamá de Mercedes jamás la podrá ver, jamás podrá llamarle hija o verla regresar de la escuela. Es indignante que una chica tan joven haya terminado de esa forma, verla en la caja con múltiples golpes en la cara, es indignante al menos para mí como compañera; y de verdad que yo estoy comprometida con la familia porque no puedo permitir que vivamos en una sociedad donde una mujer pueda ser atacada de esta forma, y que quede sin castigo o sí sabían que estaba así por qué no hicieron algo antes para ayudarle a él también; esta chica sólo tuvo el error de conocerlo y aceptarlo en su vida, no merecemos vivir en una sociedad tan cruel, exijo respeto para cada una, y cada uno también de los hombres de esta sociedad”, expresó una compañera de grupo.

El reporte del hallazgo sin vida de Mercedes ocurrió alrededor de las 21 horas del martes 27 de febrero. En una vivienda de las privadas de la colonia del Bosque en el centro de Jojutla, fue descubierto el cuerpo ya sin vida de Mercedes, dentro un baúl en donde su novio Brayan de 18 años, usualmente escondía las botellas de alcohol para que sus papás no lo regañaran, el presunto feminicida, está en prisión preventiva desde el pasado viernes 2 de marzo, por su probable participación en la muerte de Mercedes, quien de acuerdo al reporte del médico legista murió por ahorcamiento mecanizado y múltiples golpes en cara y cuerpo.

Al menos en este caso, la justicia está por concretarse, ya que el pasado viernes 2 de marzo se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en donde la juez de control encontró los indicios necesarios para procesar a Brayan, el cierre de la investigación se fijó en tres meses.

En el pequeño mitin que hicieron los estudiantes en el zócalo de Jojutla, destacaron que “ahora más que nunca van tener que cuidarse unos a otros”, a aprender a ver señales que pudieran poner en riesgo la vida de amigas, hermanas, primas, madres, hijas.

El crimen contra Mercedes se pudo configurar como feminicidio por dos elementos que la defensa presentó, el primero por la relación sentimental que sostenían la víctima y el agresor, y la segunda porque Mercedes había denunciado ante el Ministerio Público violencia familiar que quedó asentada en el número de carpeta JO-UEDCM/449/2018, el pasado 10 de febrero.