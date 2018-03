Opinión - Segura Valentía

Opinión

| César Daniel Nájera Collado

2018-03-06

Era el 12 de octubre de 1979, y todos los presentes en la sede de la ONU, simpatizantes o no, habían esperado este momento con ansias. El hombre que daría el discurso fue presentado, e inmediatamente se paró con un aire de seguridad imponente. Seguía presente lo que dijo el día anterior, cuando un entrevistador en el vuelo hacia Nueva York le preguntó sobre si siempre llevaba con él un chaleco antibalas. Este hombre sostuvo su puro con la boca, desabotonó su chaqueta militar y, entre risas, mostró el pecho descubierto.

—Tengo un chaleco moral —sentenció con tranquilidad.

Y así, con la misma calma y decisión, caminó hacia el estrado, acomodó sus escritos y empezó el discurso. Era tanta la seguridad de este hombre que inclusive volteó a ver al Presidente de la ONU a los ojos en su saludo. Sin parar, comenzó a hablar acerca de los derechos y equidad que debería haber en el mundo, de un cese a las guerras, explotaciones; una ayuda igualitaria. Y sé que esto puede sonar extraño viniendo de un líder revolucionario, pero no de la misma persona que como objetivo principal tenía sacar de la ignorancia y alfabetizar a un pueblo explotado. No digo que el hombre fue perfecto o que hizo todo bien, pero compartas o no la filosofía de Fidel Castro, es razonable admitir la valentía de este para transmitir sus ideas de una manera auténtica alrededor del mundo, y que al final, dichas ideas no son tan descabelladas. Citando una parte de su discurso:

“Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y, en el holocausto, morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo.”