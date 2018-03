Casos y Cosas de Morelos - Jorge Mead Ocaranza, la esencia de un priista natural

Opinión

| Sergio Dorado

2018-03-06

Quien asegura que el priista Jorge Mead Ocaranza perderá en la próxima elección por la gubernatura de Morelos, se equivoca. El priista ganará perdiendo, que es diferente. Un trabalenguas intricado, si usted quiere, pero también licencia literaria que mejor ilustra el inefable contexto político de Morelos y sus insignes protagonistas en escena comediante. En los nuevos tiempos electorales se acepta la derrota anticipada siempre que el dividendo personal lo valga; y en estarepartición de bienes públicos,por otra parte, habría que reconocer el genio del gobernador Graco Ramírez por hacer entender al “fraile” y a quien se entrometa en el camino del poderen marcha, el tamaño de su astuciapara tasar el precio de la voluntad conformista sin problema.

Y ya sin licencia literaria de por medio, poder asegurar que no hay manera alguna de que Jorge Meade Ocaranza gane la elección por la gubernatura de Morelos. No tiene con qué. Ni siquiera los priistas creen en él. Trae Meade Ocaranza un discurso hiperbólico desfasado que ni a los suyos convence. Es hueco y deshilachado. En redes sociales, circula, como ejemplo vivo de lo dicho, un discurso del candidato priista flanqueado por Jorge Morales Barud y la diputada federal Rosalina Mazari Espín. El semblante de los flanqueadores es inexpresivo y nada optimista, mientras frente a ellos un grupo de seguidores que nunca sale en el video pero se adivina escueto por el volumen de las voces, gritan con un entusiasmoantediluvianoincomprensible. Lo que hace emocionar al candidato sobremanera, mientras medio hila un discurso en el que invita a la unión de su partido mezclando temas de chile, dulce y manteca. Jorge Mead Ocaranza es un pésimo orador.

Por lo demás, el candidato tricolor local trae dos lastres políticos encima. El primero de ellos es el de superar el desprestigio priista local y la jauría de sus mismos colegas tricolores, que ya en sí es mucho decir. Desde el año 2012, los priistas morelenses no han logrado recuperarse de la derrota que Graco Ramírez infringió con facilidad en las urnas a Amado Horihuela Trejo, un adversario antiestético y de baja estatura ética y política, quien ahora es aliado incondicional de su victimario.

El otro lastre de Meade Ocaranza trae a cuestas es el desprestigio y rechazo social hacia el priismo nacional, que no sale del tercer sitio de la contienda por la Presidencia por más chanchullos que hace. Allá se ha intentado de todo por desbaratar a Andrés López obrador y Ricardo Anaya Cortés, quienes ocupan el primer y segundo lugares en las encuestas; pero entre más intentan borrar a los enemigos de la escena electoral, el PRI más fortalece a sus adversarios.

Jorge Mead Ocaranza, por su parte, en un escenario casi pastoril, no critica a Graco Ramírez o a Rodrigo Gayosso, gobernador y posible sucesor del gobierno del estado de Morelos. También, como ellos, se hace creer que todo en Morelos marcha a las maravillas. Incluso ha remachado que de ganar la gubernatura no habrá cacería de brujas o venganzas políticas sino un ambiente de reconciliación y camaraderíade cuates. Un borrón y cuenta nueva, pues. Esta actitud difiere notablemente entre el Mead de allá y el Mead de acá. Aquéllos se desviven por la Presidencia tope donde tope y acusan de corrupción a cuanto se ponga enfrente. Pero el de acá, más “cuerdo” que el de allá, empieza la contienda con los brazos caídos, para que el fajador estatal le rompa el hocico en caso de que rezongue o quiera escapar de su ring sin permiso.

Al menos causa curiosidad la diferencia. Jorge Mead Ocaranza no tiene oportunidad de alcanzar la aspiración a la que ni aspira. Lo ha hecho como los malos boxeadores, con la toalla lista al hombro que no tiene más que arrojar a la lona cuando suene la campana. No pierde nada, la deshonra ya la había perdido en el otro empleo, y por eso entrega las naves que eran su único recurso de retorno. Por eso hubo que inclinar la voz y la suerte, para vivir cómodamente sus próximos mañanas.

El PRI está podrido en esencia y ya no hay manera de recobrar simpatía social a unos meses de la contienda. En el 2012, cuando el tricolor recuperó la Presidencia con Enrique Peña Nieto, buena parte de la sociedad razonó que el partido habría aprendido la lección que lo alejó del cargo por dos sexenios, el de Fox y el de Calderón. Y que esa vez, a partir del 2012, sería un gobierno diferente. Incluso Peña Nieto en determinado momento presumió la juventud del nuevo PRI que gobernaba gran parte de México. Se refería al de la voz de Topogigio y ex gobernador de Veracruz Javier Duarte Ochoa, quien ahora compone versos alucinantes en prisión. A él se refirió Peña Nieto y a otros del mismo tamaño roedor: César Duarte, Roberto Borge, entre otros, más lo que se acumule en la semana. El PRI ya no tiene remedio. Tarde o temprano, sin embargo, el dinosaurio perecerápor glotón.