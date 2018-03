Deportes

| Ignacio Cortés

2018-03-06

CUERNAVACA, MOR.- El nuevo titular de la subdirección de educación física del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) es Jorge Alvirde Gutiérrez, calificado por la base como un hombre del sistema, y la mañana del lunes, al conocerse la imposición de Yanely Fontes Pérez, titular de la dependencia educativa, se dijo que “es peor que Jorge Luis Santibáñez. ¿Para esto luchamos?. Mejor que se quede Santibáñez”.

El caso es que los profesores pusieron el nombre de Jorge Alvirde Gutiérrez en una de las tres ternas, y Yanely precisamente lo eligió a él y a Gabriela Morales Carranza y Artemio Castañeda Gutiérrez y, al final, pese a que había información en el sentido de que Jorge era el peor, la esposa del ex fiscal de Morelos, lo impuso, dejando fuera a Artemio que, por la base fue considerado el mejor, de acuerdo a la información tomada por el reportero, con lo que, la señora titular del IEBEM pudiera reavivar el conflicto, aunque la apuesta es a que todo termine por olivarse, y el as bajo la manga es que “ustedes me dieron su nombre entre los nueve enviados a mi escritorio”, y ahí no se le puede decir absolutamente nada.

Hilo de los acontecimientos

El martes 13 de febrero se tuvo una reunión por la tarde, en donde Yanely hizo cambios a diestra y siniestra, aunque algunos indican que fue Felipe Castro Valdovinos, cercano a Rodrigo Gayosso, quien ordenó las destituciones para imponer a sus incondicionales, y la titular del Iebem no tuvo más remedio que seguir por esa ruta.

El miércoles 14 ya corría la versión de los cambios en el IEBEM, pero no era nada oficial. Quedaban fuera los titulares de educación primaria, elemental y el subdirector de educación física, siendo marginado Refugio Acevedo Gama y se impuso a Santibáñez Jaimes.

El jueves 15 se dio posesión a los nuevos titulares de las áreas, encabezando el acto la esposa del ahora ex procurador de la entidad.

El viernes 16 se tuvo la primera reunión de Santibáñez Jaimes con los responsables del área de Planeación Educativa para descompactar las más de 500 horas que se tienen en educación física parta contratar a los nuevos docentes, dado que son muchas las escuelas que no cuentan con el servicio.

El jueves 22 se reúnen profesores, coordinadores y supervisores de la educación física en la explanada del Iebem, para protestar por la imposición de Santibáñez Jaimes.

Ese mismo día Fontes Pérez se vio obligada a dialogar con los inconformes, quienes le arrancaran que se les permitiera presentar tres ternas, es decir, nueve compañeros, para que de ahí surja la terna definitiva.

El viernes 23 por la tarde se reunieron los inconformes en conocido lugar de Civac, en donde elaboraron las ternas.

Los nueve profesores propuestos por las bases fueron: Gabriela Morales Carranza, Artemio Castañeda Gutiérrez, Luis Felipe Ocampo, Álvaro Vargas, Ernesto Espinoza, Eduardo Campos Olivo, Norlando Santana Neri, Rodolfo Domínguez y Jorge Alvirde.

El lunes 26 una comisión de profesores de educación física entregó las tres ternas.

El martes 27 se dio a conocer el nombre de los tres profesores que quedaron en definitiva para elegir al nuevo titular de la educación física en la entidad, Jorge Alvirde Gutiérrez, Gabriela Morales Carranza y Artemio Castañeda Gutiérrez.

El domingo cuatro de marzo se comunicó verbalmente que Jorge Alvirde Gutiérrez será el elegido, precisamente el que más negativos tiene entre sus compañeros.

Jorge Alvirde Gutiérrez

El que se llevó las críticas en contra fue Jorge Alvirde Gutiérrez, de quien se dijo que “de quedar él, para qué estamos haciendo tanta alharaca, quedémonos con Santibáñez, al fin son casi iguales”, dijo uno de los entrevistados, y otro se dijo que “es un vividor del sistema y contrario a la base, como lo demostró en el 2008, nunca trabaja y se la pasa saltando de comisión”, sin embargo, está en la lista de los nueve profesores de educación física que fueron electos por sus compañeros.