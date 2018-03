El tiempo no tiene retorno, así que a la hora de tomar decisiones en la vida o vamos hacia adelante (hacia el cambio) o nos quedaremos estancados. El mundo cambia constantemente y con él todos los seres vivos tenemos la capacidad de autocrearnos. Cuatro son los aspectos que son importantes cambiar como personas, como líderes, como gestores, como empresarios, como docentes, como políticos. El primero, aprender a pensar, el segundo aprender a ser asertivos, el tercero, aprender a manejar nuestras emociones y el cuarto aprender a construir valores. Las instituciones como la vida necesitan líderes que piensen, que sean propositivos, creativos e impulsores de una institución y de un desarrollo personal con dirección, con objetivos, con plan. El líder no es el que dirige, es el que suma, el que hace que el equipo se comprometa con los cambios; no necesitamos una autoridad, necesitamos liderazgos. Sin embargo, el cambio requiere de la habilidad de ser asertivos. ¿Qué es ser asertivo? La conducta humana tiende por hábito a responder de dos maneras, mediante la pasividad y mediante la agresividad, la mente tiende siempre a estar en posición de defensa ante la amenaza o se fuga. Ser asertivos significa hacer o decir siempre lo que es más eficaz y más justo. Por ejemplo, en el caso de los “liderazgos” políticos hemos empezado como consultores a revisar algunos perfiles y descubrimos un conjunto de rasgos que lejos de que hagan algo (en el caso de que ganaran la elección) podrían producir un cambio. Encontramos, usando las metáforas del lenguaje, a un tipo de personajes identificados como personas pavo, que significa que todo gira alrededor de sí mismo (el yo hice, el yo realicé, el yo, bla, bla, bla). Busca convertirse en el eje de todos, todos tienen que alabarlo, servirle y estimarlo. También encontramos personas tigre, lo que significa un tipo de persona dominante, agrio, centrado en una relación de control, de fuerza. Otro tipo de personas es del escarabajo, cuyas características son las que están impulsados solo al placer y gozar, su ideal es el placer por el placer, tremendamente primitivo y guiado por sus instintos. Otra característica es la de la persona borrego, como su nombre lo dice, son personas que no piensan ni deciden por sí mismos, son las personas masificadas y despersonalizadas. También están las personas mariposas, sus características son aquellas que no tienen ningún compromiso, van tras lo que luce en el momento, vuelan de flor en flor. Estos son algunos ejemplos del tipo de personas que encontramos en el campo político, pero también los podemos encontrar en la empresa, en la escuela, en los grupos, en la iglesia, etc. En este sentido es fundamental saber gestionar nuestras emociones para poder ser asertivos, ya lo decíamos, ni ser pasivos ni ser agresivos. En el trabajo de asesoría hacia algunos candidatos aflora bastante un mal manejo de la gestión emocional, buscan hacer el rol que hemos señalado anteriormente, pero llama la atención que pareciera que no les gusta hacer los cambios, sufren de ese complejo omnipotente de sentirse como si hubiesen ganado. En el tema de los valores resulta más que trascendente comprender que lo que se busca es hacer por los demás lo que quisiera hicieran por mí. Rescato la historia de un hombre que combatió en la segunda guerra mundial en el ejército alemán y el cual contó su historia; nos cuenta que Hitler envió a Rusia a miles de hombres a combatir, muchos fueron derrotados por el frío, el hambre y su única esperanza era salir de allí en un tren que los llevara de vuelta a su patria; a él y uno de sus compañeros los recibieron en una casa de campesinos rusos; la señora de la casa, una campesina buena y acogedora les preparó un caldo bien caliente y agua para asearse, aquel hombre que hablaba ruso (pues se lo habían enseñado en la escuela) le agradece a la mujer todo lo que hicieron por ellos y le pregunta que porque lo habían hecho si ellos habían ido con armas para intentar conquistar su país; la mujer le responde: “hijo, yo no entiendo de política, yo hago por vosotros lo que me gustaría que le hicieran a un hijo mío si estuviera en vuestra situación”. Esa es la importancia de los valores morales y su importancia de desarrollarlos. Ojala todo esto sirva para entender que los futuros hombre y mujeres que están e n busca de un espacio en el gobierno pudieran entender la importancia de desarrollar estas cuatro estrategias; saber pensar, saber ser asertivos, saber gestionar sus emociones y saber desarrollar sus valores.