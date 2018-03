Local

Gerardo Suarez

2018-03-05

-En Morelos, PRD, PRI y PAN se disputarán el segundo lugar de la preferencia electoral: Gómez Borbolla

-Anuncia Coalición “Juntos haremos historia” que, sin confiarse, una campaña para ganar la mayoría de los espacios en disputa

En Morelos la lucha política electoral será entre el PRD, PRI y PAN por ver quién alcanza el segundo lugar en la preferencia electoral porque los números que trae la coalición “Juntos Haremos Historia”, reflejan un avance “extraordinariamente importante” con Cuauhtémoc Blanco a la cabeza para la gubernatura y Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república, aseguró José Luis Gómez Borbolla, presidente del Partido Encuentro Social (PES).

Visualizó Gómez Borbolla que entre los tres partidos político considerados como grandes: El de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional se estarán peleando electoralmente, en campaña y en las urnas por ver quién mete al tercer senador de la república y un ejemplo de ello, dijo, es que nadie en estos institutos se quería registrar para la segunda curul federal a diferencia de la alianza de MORENA, PES y PT, donde todo mundo quería estar en esta posición sin restricción alguna.

“Nadie de los aspirantes priístas, panistas y perredistas quería ser el candidato al segundo lugar del Senado. Ahora ellos, estarán peleándose por ver quién mete al tercer lugar a la Cámara Alta del Congreso de la Unión”, aunque dejó en claro que no por esa razón van confiados y por lo tanto, anunció que realizarán una campaña homologada con todos sus candidatos porque irán organizados y con su estructura, en líneas discursivas, estrategia publicitaria y organizado para darle certeza a la ciudadanía de que van en alianza y unidad para ganar la mayoría de los espacios desde la presidencia de la república y la gubernatura en Morelos. Aclaró que al interior del PRI como siempre, no les fue fácil superar su proceso interno y de cómo se fueron decantando por sus candidatos, por lo que se evidenció la ruptura y por ello no es sorpresa que algunos de sus candidatos hoy están buscando integrarse al Partido Encuentro Social. Mientras que dijo, en el PRD su candidato no levanta y ello ha causado preocupación en su partido. Mientras que en el PAN, dijo, sienten que el candidato es muy buena persona pero no le alcanza porque a nivel estatal no se ha visto un trabajo de tierra de los panistas y no se ve entre la sociedad.

Recordó el dirigente de Encuentro Social que cuando Cuauhtémoc Blanco se registró como militante los números de afiliados crecieron y más ahora que a nivel nacional, con Andrés Manuel López Obrador, porque demuestran que son la mejor opción pero pese a ello no se van a confiar porque hoy están aceitando la estructura que ya tienen y que están fortaleciendo en todos los municipios de Morelos para garantizar la defensa del voto ciudadano.

Sin embargo, José Luis Gómez Borbolla, comentó que el PRD tiene algo de estructura al igual que el PRI, mientras que al PAN, lo que le ayuda es el voto ciudadano y sus candidatos, al tiempo de precisar que a su abanderado Víctor Caballero Solano aún le falta mucho porque no se ve en las calles ni colonias de los municipios, a pesar de que dijo, es una buena persona aún no alcanza a despuntar.

Al final, adelantó que todos los candidatos del PES harán un súper equipo y adelantó que habrá una campaña única del PES, MORENA y PT pero con las tres estructuras completas, para la defensa y promoción del voto para demostrar la fortaleza que tiene la coalición “Juntos haremos historia”.