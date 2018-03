Local

Gerardo Suarez

2018-03-05

-Ante el grave descrédito social que existe en la mayoría de los partidos políticos, dijo

Movimiento Ciudadano será el partido que más crecerá en este proceso electoral de la mano de la sociedad y con los candidatos que han salido del pueblo, para que junto con sus aliados de Acción Nacional, logren los cambios reales y profundos que se requieren a fin de construir para tener un estado con proyecto real y en el que se atiendan las necesidades de los morelenses sin endeudar ni hacer obras de relumbrón como lamentablemente ha sucedido en las últimas décadas.

Lo anterior fue dado a conocer por Jessica Ortega de la Cruz, presidenta del partido Movimiento Ciudadano (MC), quien refirió que ante el grave descrédito social que existe en la mayoría de los partidos políticos, los abanderados de este instituto tendrán que ajustarse a las necesidades de la población para lograr convertirse en la fuerza de mayor crecimiento político social.

“Nuestro partido continuará creciendo en Morelos y a nivel nacional porque como ejemplo, te puedo decir que en nuestros procesos internos para designar candidatos mediante métodos democráticos, se dieron cita gente muy reconocida y que tiene un gran interés en sacar adelante a nuestro estado y esto genera las condiciones para que la población en su momento, tenga opciones diferentes en el momento de la elección”, reiteró.

Agradeció a todos aquellos que se sumaron y vieron en Movimiento Ciudadano la oportunidad de poder participar porque estamos empeñados en hacer las cosas diferente y más porque tenemos la confianza de que haremos las cosas lo mejor posible y garantizar convertirnos en un partido importante tanto en la entidad como en México, y la fortaleza y unidad lograda en este partido antes, durante y después de que se están designando candidatos a los diferentes cargos, demuestran que ellos sí van en unidad y no solo es una declaración sino una acción real y concreta que se constata en quienes hoy han decido abanderar las causas del partido naranja. Jessica Ortega, adelantó que el proyecto que encabeza tiene grandes miras y por tanto, dijo no quedarle la menor duda de que éstas serán superadas por la presencia de mujeres y hombres que están en ese partido, recordando que desde hace más de 17 años han sido el vehículo por el cual los ciudadanos (as) han llegado a los espacios de toma de decisiones y logrado que cada vez más voces sean escuchadas.

Al final, agradeció la confianza que durante años los morelenses han depositado en su proyecto político, invitando a los presentes a corresponder esa confianza con entusiasmo, responsabilidad, sensibilidad, pero sobre todo, con hechos, dignidad y la verdad que tanto exigen los habitantes de Morelos.